Con los Lakers eliminados de los playoffs por el anillo de la NBA, su estrella LeBron James logró un triple-doble en la victoria por 111-106 ante los Kings de Sacramento. Un triunfo con el que el conjunto angelino, que no estará en la lucha por el título, frenó una racha de cinco derrotas consecutivas.

El alero de Akron consiguió 29 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias como director del ataque de los Lakers, que ganaron por tercera vez en los últimos 15 partidos disputados.

Tras consumarse la debacle de los Lakers son muchas las voces y firmas que apuntan al veterano jugador, sin embargo también han surgido muchos apoyos para lo que ha hecho en su primer año como estrella del equipo de Los Ángeles.

El último ha sido el de la doctora Karen Joubert, quien le trató de la lesión que sufrió en el mes de diciembre y publicó un mensaje en la red social Instagram desvelando que el tiempo estimado de baja para esa lesión era de seis meses. LeBron forzó para jugar apenas un mes después de caer lesionado, al ver que su equipo se desplomaba sin remedio de la cuarta a la novena plaza de la Conferencia Oeste.

«En 27 años he tenido la suerte de trabajar con algunos de los mejores deportistas del mundo... y luego vino LeBron. Quiero que sepáis lo dura que fue su lesión y el dolor que ha sufrido. Con el trabajo junto a su entrenador, Mike Mancias, volvió a las canchas en seis semanas, pero deberían haber sido seis meses. No fue egoísta, sufrió dolor, dolor y dolor. No quería decepcionar a los Lakers ni a sus aficionados, pero yo sé por lo que ha pasado. He aprendido sobre la determinación, el deseo de ganar y cómo hacer el trabajo. Hay que reconocer la fuerza que tiene», compartió.

Por su parte, el propio LeBron James lanzó un mensaje de optimismo en las redes sociales tras la eliminación matemática de su equipo. «Creedme. Prometo que el hechizo no durará mucho más. Espero. El maratón continua», advirtió. Un mensaje que ya había lanzado al consumarse la debacle 'laker': «Hay que seguir apretando. Preparándote mentalmente tanto si estás en la alineación como si no. Ha sido una temporada dura para todos nosotros. No es para lo que fichamos, pero sucedieron cosas como suspensiones o lesiones».

Lakers’ LeBron James on mindset after being eliminated from playoffs for first time since 2005: “Keep pushing. Keep preparing mentally whether I’m in the lineup or not. Tough season for all of us. It’s not what we signed up for. Things happened — suspensions, injuries.” pic.twitter.com/8IfQ3LWBzU