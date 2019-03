NBA Un Marc Gasol que ya disfruta con los Raptors somete a LeBron James «Me siento cómodo. Me siento integrado cada vez más, mejor físicamente», afirmó tras su mejor partido en su nuevo equipo

Marc Gasol disfrutó con los Raptors de Toronto de la victoria (111-98) frente a Los Ángeles Lakers, comandados por LeBron James, además de convertirse en el mejor español en la jornada de la NBA.

Gasol, que siguió de titular en su equipo, fue decisivo en su juego ofensivo durante la primera parte del partido ante unos Lakers, a los que dejaron al borde de la eliminación de los playoffs.

El internacional español disputó 26 minutos durante los que anotó 15 puntos, incluidos 12 en la primera parte, que fueron decisivos para que los Raptors llegasen al descanso con la ventaja parcial de 65-54.

El jugador de Sant Boi, que acabó como cuarto encestador de los Raptors, anotó 5 de 10 tiros de campo, incluidos 2 de 4 triples, y estuvo perfecto (3-3) desde la línea de personal.

Gasol impuso su poder dentro de la pintura al capturar siete rebotes, incluidos cinco que fueron defensivos, además de dar cuatro asistencias; recuperó dos balones, perdió otros dos y cometió tres faltas personales.

Tras el partido, Marc Gasol confesó que se siente cada vez más cómodo en los Toronto Raptors a la vez que reconoció la importancia de conectar con el público ya que es un jugador «emocional» y con un estilo «un poco futbolero».

Después de firmar una de sus mejores actuaciones desde que llegó a los Raptors en febrero recibió los elogios del entrenador del equipo, Nick Nurse. Este afirmó tras el partido que le había gustado el juego del español: «Creo que se le vio bien, parecía cómodo», afirmó.

Un extremo que reconoció el propio Gasol: «Me siento cómodo. Me siento integrado cada vez más, mejor físicamente. Me siento feliz por la oportunidad y con ganas de seguir trabajando y dejar todo lo que pueda para este equipo", dijo.

Gasol, que todavía no ha conseguido las cifras que tenía en su anterior equipo, los Memphis Grizzlies, exhibió su personalidad aguerrida durante y tras el partido. «Tienes que seguir trabajando. Porque las cosas no funcionan al momento, como tu desearías, no tienes que dejar de trabajar y dejar de creer en tus habilidades sino tienes que seguir haciéndolo y nada más. Al final con trabajo todo sale mejor», explicó con una sonrisa.

El pívot español señaló que no quiere comparar su juego en los Raptors con el que desarrolló durante 11 años con los Grizzlies y que se está concentrando en adaptarse al juego del equipo de Toronto.

«No intento comparar. Intento adaptarme. Al final lo de Memphis, quieras o no, es el pasado. Es muy bonito y ha sido muy emocionante y toda mi vida estaré superagradecido a ellos, pero es el pasado», dijo.

«Ahora es más el día a día, es el hoy, es el trabajar, adaptarse, el pensar de forma positiva y con la mente abierta para adaptarse al juego que hay aquí. Al final, ayudar a mis compañeros en ambos lados de la pista, en defensa y en ataque, a conseguir lo que queremos como grupo», continuó.

Gasol inició el partido en el cinco titular gracias a la sanción de tres partidos del ala-pívot hispano congoleño Serge Ibaka por la pelea que protagonizó el lunes con Marquese Chriss, de los Cleveland Cavaliers.

El jugador anotó dos triples de cuatro intentos y señaló que Nurse no le ha pedido personalmente que intenté más disparos desde más allá de la línea de triples. «No me había dicho nada a nivel personal pero si que es cierto que cuando estoy acertado desde lejos, los equipos se tiene que adaptar y obviamente cambian los partidos», declaró.

«Tengo esa capacidad de jugar y hacer lanzamientos lejanos, de poste bajo, de media distancia. Es un poco ir combinando y entrando en el ritmo del partido. Cuanto más opciones tienes y más lecturas de juego puedes hacer, siempre iremos un poquito mejor», añadió.

Gasol también agradeció la conexión que ya ha conseguido con el público de Toronto, que celebra con especial sonoridad sus canastas.

«La conexión con el público siempre es importante. Soy un jugador que quieras o no soy emocional, que me gusta también transmitir emoción al público. Que me esfuerzo mucho en defensa y en ataque y está claro que al final juegas para ellos también un poco», comentó.

Y sobre su expresividad en la cancha, Gasol explicó que «es mi estilo», que calificó como «un poco futbolero». «No sé si es el estilo Gasol. Es mi estilo. Es un poco futbolero, quieras o no, pero sí que soy así, sí que soy una persona comunicativa, que dice lo que ve. No quiere decir que siempre tenga razón pero que se comunica y que intenta llegar a los compañeros», concluyó.

Ricky Rubio - EFE

Victorias para Ricky y Juancho

En otros partidos de la noche, el base Ricky Rubio siguió sin tener su mejor inspiración encestadora, pero sí hizo una buena labor en la dirección del ataque de los Jazz de Utah que derrotaron por 120-100 a los Timberwolves de Minnesota.

Rubio disputó 22 minutos en los que consiguió ocho puntos tras anotar apenas uno de siete tiros de campo (un triple de dos intentos), pero 'maquilló' su producción con los cinco puntos que logró tras realizar seis tiros de personal.

El jugador de El Masnou logró tres rebotes defensivos fue el director del ataque de los Jazz mientras estuvo en el campo al repartir ocho asistencias, que lo dejaron líder del equipo en esa faceta del juego.

Rubio, que recuperó un balón, tuvo un gran control al no perder ninguno y acabó con cuatro faltas personales.

El tercer jugador español que también disfrutó del triunfo fue el joven ala-pívot Juancho Hernangómez, que salió de reserva con los Nuggets de Denver en el partido que ganaron por 100-99 ante los Mavericks de Dallas.

Hernangómez jugó seis minutos con una aportación de dos puntos, tras anotar 1 de 2 tiros de campo, capturó dos rebotes defensivos y puso un tapón.