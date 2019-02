NBA Jordi Fernández, un español en el All Star El catalán, que será asistente de Malone en el equipo de LeBron James, suena para ocupar un sitio de entrenador principal la próxima temporada

Emilio V. Escudero

Actualizado: 10/02/2019 21:52h

Han pasado diez años desde que Jordi Fernández (Badalona, 1982) puso rumbo a Estados Unidos en busca de un sueño. Miraba entonces de lejos a la NBA, un mundo en el que está instalado de manera definitiva. Una década después de coger la maleta, este técnico español ha cumplido buena parte de aquel sueño y la mejor muestra de ello es que estará presente en el All Star el próximo fin de semana acompañando en el banquillo del equipo de LeBron James a Mike Malone, técnico de los Denver Nuggets.

«Estoy muy contento. Estamos hablando de la fiesta del baloncesto. Uno de los eventos más importantes que se pueden vivir en el mundo del deporte. Formar parte de todo eso es un honor. Algo que podré contar a mis nietos. Simplemente formar parte de ello, estar cerca de todos esos jugadores, es algo que recordaré para siempre», explica a ABC el propio Fernández poco antes de viajar a Charlotte.

Allí se disputará el próximo fin de semana el All Star de la NBA. Un evento planetario, que mueve millones de dólares y que congrega en una misma ciudad a los mejores jugadores del mundo de la canasta. Entre ellos estará el catalán, actual asistente de los Nuggets, el mejor equipo de la conferencia Oeste. Llegó allí en 2016 de la mano de Mike Malone. Ambos habían compartido vestuario en los Cavaliers y poco después de aterrizar en Denver fue el propio entrenador principal el que reclamó su fichaje. Por entonces, Fernández era ya un asistente apreciado en la liga. «Puedo decir con orgullo que he ido creciendo dentro de la NBA desde lo más bajo. Empecé analizando videos y he ido ascendiendo paso a paso. He sido ayudante, entrenador de técnica individual, responsable de un equipo de la liga de desarrollo y hasta he dirigido a los Nuggets en la ‘Summer League’ en la última edición», señala el catalán, actual asistente de Malone. Uno de los tres principales. El español que ha llegado más alto en el escalafón técnico de la NBA.

Antes de Denver, Fernández se curtió en Cleveland, donde fue durante años el responsable de los Canton Charge, el «filial» de los Cavaliers. El español vivió de cerca el histórico anillo de 2013, al que contribuyó como entrenador de desarrollo de jugadores. Entre otros, de un tal LeBron James. El mejor de la liga en la última década. Una leyenda en activo. «Recuerdo con mucho cariño aquellos años en Cleveland. No todo el mundo puede decir que ha trabajado durante cuatro años con LeBron James. Es una superestrella con el que he tenido siempre un trato muy bueno. Le admiro, pero no solo por lo que hace en la cancha, sino por el conjunto de su persona. Es un líder, un padre de familia estupendo y un trabajador incansable para la comunidad», afirma.

LeBron, una estrella cercana

Acostumbrado a entrenar a algunos de los mejores de la liga, Fernández está convencido de que la labor de los técnicos es fundamental, pero que también ellos aprenden de los jugadores. «Son estrellas, los mejores del mundo y, como en todas las profesiones, los hay que son más fáciles de tratar que otros. Los entrenadores aprendemos mucho de ellos. Si te fijas, siempre encuentras el motivo por el que un jugador es mejor que otro. Los pequeños detalles son muy importantes. En eso, LeBron es único. Si ve que alguien puede ayudarle, no duda en pedirlo y en mejorar en todo lo que pueda. Eso es lo que diferencia a los buenos de los mejores», explica antes de viajar a Charlotte.

Allí será el único español en la fiesta de la NBA. Un honor inesperado que acoge con alegría. «En realidad, mi papel estos días es testimonial. Si conoces a algún jugador al que no ves mucho, pues aprovechas para pasar tiempo con él. Por ejemplo, LeBron. Cuando yo llegué a Cleveland él ya era el mejor y diez años después sigue siéndolo. Será bonito estar en la cancha durante el partido», apunta.

Pensando en el Mundial

Cuando acabe el Fin de Semana de las Estrellas, a Fernández le esperan semanas muy intensas. La gran temporada de los Nuggets les sitúa entre los aspirantes al título en el Oeste. «Nos están yendo muy bien las cosas. Creo que el rendimiento tan bueno es un éxito de toda la franquicia. De la plantilla, pero también de los entrenadores y de la dirección deportiva que ha traído a grandes jugadores», reconoce. Entre esos talentos está Nikola Jokic, el serbio que deslumbra cada partido y que está llamado a marcar una época en Denver, pero también el menor de los Hernangómez. «Juancho está haciendo una temporada excepcional. Ha aprovechado los minutos y, aunque ahora esté jugando menos, ha demostrado que puede jugar en la NBA y lo hará muchos años. Para un joven siempre es muy difícil rendir cada noche», opina, al tiempo que vuelve la mirada hacia el fenómeno Doncic. «Lo de Luka es normal, porque no es un joven como tal. Tiene detrás un bagaje impresionante. Ha sido MVPde la Euroliga, ha ganado títulos con el Real Madrid y eso hace que juegue con más confianza. Cuando mejore físicamente será brutal», reconoce.

Cuando acaben los playoffs será el momento de mirar hacia el verano. Ahí explorará sus opciones de convertirse en entrenador principal de alguna franquicia –los Cavaliers tienen su nombre apuntado como futurible para su banquillo el próximo año–, pero también tiene en mente acompañar a Scariolo al Mundial de China. «Me gustaría mucho estar con la selección este verano. Si todo sigue con normalidad, espero ayudar a Scariolo como ya lo hice en el Eurobasket 2017. Aquella experiencia fue un crecimiento para mí y quiero repetir», afirma, feliz por formar parte del proyecto de España, país al que representará en el All Star. El único español en la fiesta de la NBA.