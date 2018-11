NBA La dura crítica de Kyrie Irving a la NBA «Creo que en la NBA ya no se defiende», ataca el jugador de los Celtics en una temporada en la que está primando el ataque

S. D.

La NBA, la mejor liga de baloncesto del mundo, se ha olvidado de la defensa. Esa es la crítica que Kyrie Irving, uno de sus jugadores más destacados, ha lanzado en las últimas horas después de ver cómo en su último partido su equipo, los Boston Celtics, encajaban 43 puntos de manos de Kemba Walker y perdían por 117-112 frente a los Hornets.

Las cifras, brutal para un único jugador en el partado individual y llamativa para el resultado final de un partido, no son extrañas en un campeonato en el que varios equipos han superado los 130 puntos en algún choque en lo que va de curso.

«Creo que en la NBA ya no se defiende. Los equipos están anotando como lo hacían en los años 60 o 70. Hay resultados de aquella época como 132-117, 142-121... No se defiende, no hay un esfuerzo colectivo en la defensa. Eso se ha perdido. Un jugador puede tener una gran anoche y anotar muchos puntos. Pero lo estamos viendo cada noche», argumentó el base de los Celtics.

«Hay que dar crédito a los atacantes por sus tiros, pero creo que debería haber más dobles marcajes y presión en líneas de pase para evitar que el balón llegue a determinados jugadores. Hay que hacer esas pequeñas cosas que ayuden a un compañero a defender a un gran jugador. Es un esfuerzo colectivo y es necesario para evitar esos enormes marcadores», desgranó Irving.