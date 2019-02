Stephen Curry volvió del descanso del Fin de Semana de las Estrellas más inspirado que nunca y con 36 puntos, incluidos 10 triples, se erigió en el líder que guió a los Golden State Warriors al triunfo agónico de 125-123 ante sus vecinos de los Sacramento Kings.

Kevin Durant, ganador del premio de Jugador Más Valioso (MVP) de la pasada edición 68 del Partido de las Estrellas, también destacó en el ataque de los actuales campeones de liga, al conseguir 28 puntos, nueve rebotes y siete tapones, que le permitió empatar la mejor marca como profesional en esa faceta del juego.

