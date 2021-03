NBA La cariñosa broma de Doncic a una árbitra que se ha hecho viral El base esloveno dejó una escena muy divertida con la colegiada Ashley Moyer-Gleich

Luka Doncic se exhibió en su último partido, jugado en la madrugada del miércoles al juves. 42 puntos para el base esloveno en el triunfo de los Mavericks ante los Clippers. Un triunfo que dejó una escena muy divertida entre la exestrella madridista y la colegiada Ashley Moyer-Gleich que se ha vuelto viral y ya tiene más de 3 millones de visualizaciones en Twitter.

Doncic se acerca a la árbitra y le pregunta si vio la falta. Ashley, con cara de sorprendida, le pregunta hasta en dos ocasiones de qué falta habla, y Doncic le suelta una respuesta genial que saca la sonrisa de la colegiada y del propio Luka.

-Doncic: «Did you see that foul?

-Ashley: «Foul. What foul? What foul?»

-Doncic: «Foul-ing in love with you»