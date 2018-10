El esperado duelo de novatos entre el pívot bahamense Deandre Ayton, número uno, seleccionado por los Suns de Phoenix, y el base-escolta esloveno Luka Doncic, tercero, por los Hawks de Atlanta, y traspasado a los Mavericks de Dallas, se quedó en una batalla desigual que favoreció al hombre alto.

El debut de Ayton, de 20 años, pasará a la historia con marca ganadora al ayudar a los Suns a vencer por paliza de 121-100 a unos Mavericks de Dallas que no pudieron aguantar el ritmo de sus rivales en la recta final del partido.

Precisamente, cuando Ayton hizo su mejor baloncesto y acabó el partido con un doble-doble de 18 puntos, 10 rebotes -nueve defensivos-, repartió seis asistencias, recuperó un balón, no perdió ninguno, puso un tapón y cometió a penas dos faltas personales en 36 minutos de acción.

Ayton sólo fue superado en minutos de trabajo por el veterano alero de origen dominicano Trevor Ariza, que jugó uno más (37) para ser ambos decisivos en el juego defensivo.

El novato número uno del pasado sorteo universitario anotó 8 de 11 tiros de campo, y estuvo perfecto desde la línea de personal con 2-2.

Mientras que Doncic, de 19 años, no mostró su mejor nivel de juego al estar inconsistente y poco acertado en los tiros de campo durante los 32 minutos que jugó y aportó 10 puntos, ocho rebotes -seis defensivos- y cuatro asistencias.

El exjugador del Real Madrid anotó 5 de 16 tiros de campo, falló los cinco intentos de triple y los dos que hizo desde la línea de personal, tuvo mal control del balón al perderlo cuatro veces y cometió tres faltas personales.

Tampoco pudo ganar en su debut el ala-pívot Marvin Bagley III, segundo seleccionado por los Kings de Sacramento, que perdieron de locales 117-123 ante los Jazz de Utah. Bagley III, que salió de reserva, jugó 12 minutos y aportó seis puntos (3-6, 0-0,0-0) y cinco rebotes.

Lo mismo le sucedió a otro hombre alto, el ala-pívot Jaren Jackson Jr., cuarto seleccionado por los Grizzlies de Memphis, que cayeron derrotados de visitantes por paliza de 111-83 ante los Pacers de Indiana.

Jackson Jr. también salió de reserva y jugó 25 minutos en los que aportó 10 puntos (2-6, 0-1,6-6), que lo dejaron como el sexto jugador de los Grizzlies, además de capturar cinco rebotes, dio una asistencia, recuperó tres balones, puso un tapón y cometió dos faltas personales.

El base Trae Young, seleccionado por los Mavericks con el número cinco y enviado a los Hawks, hizo su debut como titular, pero tampoco pudo disfrutar del triunfal al perder su equipo de visitante por paliza de 126-107 ante los Knicks de Nueva York.

Young jugó 33 minutos y aportó 14 puntos (5-14, 1-5, 3-4), capturó seis rebotes -todos defensivos-, y repartió cinco asistencias.

Con los Knicks también debutó el alero novato Kevin Knox, que fue seleccionado con el número nueve, y jugo 24 minutos como reserva que aprovechó con una aportación de 10 puntos (4-16, 1-5, 1-3), y dio dos asistencias.

Otro hombre alto que hizo bien las cosas en su debut como novato fue el joven pívot Mohamed Bamba, de 20 años, seleccionado con el número seis por los Magic de Orlando, y como reserva les ayudó a ganar 104-101 ante los Heat de Miami después de aportar 13 puntos en los 25 minutos que jugó.

Bamba anotó 6 de 8 tiros de campo, incluido un triple de dos intentos, y falló los dos que hizo desde la línea de personal, además de capturar siete rebotes -cuatro ofensivos-, y puso dos tapones.

Los Cavaliers de Cleveland, que jugaron su primer partido sin la estrella, el alero LeBron James, centraron su atención en el base Collin Sexton, seleccionado con el número ocho en pasado sorteo universitario, y al que hicieron debutar como reserva en el partido que perdieron de visitantes por 116-104 ante los Raptors de Toronto.

Sexton jugó 18 minutos y cumplió con nueve puntos tras anotar 2 de 7 tiros de campo, falló un intento de triple, y estuvo perfecto 5 de 5 desde la línea de personal, además de capturar tres rebotes.

Doncic: «Sé que puedo jugar mucho mejor»

El base esloveno Luka Doncic hizo autocrítica de su estreno y aseguró que no hizo su mejor partido: «Sé que puedo jugar mucho mejor que hoy y la verdad es que no he jugado mi mejor partido», aseguró el exjugador del Real Madrid. «Solo hay que trabajar eso y seguir adelante», añadió.

Pese al descontento con su actuación individual y con la derrota de su equipo, el esloveno también reconoció haber disfrutado de su estreno en la NBA. «Sí, es un día especial para mí. Debutar en esta liga es como un sueño hecho realidad y me he sentido muy bien», afirmó.

«Tenemos todavía 81 partidos por delante, así que no estoy preocupado, pero creo que jugamos un partido muy malo y estuvimos cerca», indicó.

Por otro lado, el número tres del último 'draft' respondió además a las preguntas de si siente una presión extra en la NBA. «He vivido con presión desde que tenía 16 años. Así que cuando voy a la pista siempre la olvido y disfruto de jugar al baloncesto», señaló.