Navarro se despide sin esconder su malestar

Rodeado de su familia, de sus compañeros y de los 35 títulos que ha ganado con la camiseta del Barcelona, Juan Carlos Navarro puso su punto y final a su carrera como jugador en activo. «Es un acto histórico. Es el adiós de una leyenda que nos ha hecho gozar durante muchos años, el jugador más importante de la historia de la sección», explicó Josep Maria Bartomeu, que también se mostró autocrítico con la forma en la que se ha producido la marcha: «Las cosas se podrían haber hecho mejor», reconoció tras explicar el contrato por diez años que se le realizó aunque solo cumplió uno dentro de la cancha. Navarro tendrá un homenaje en el Palau y se le retirará la camiseta con el número 11. Sus 1.139 partidos, sus 13.609 puntos y sus 9 MVP, entre otros logros, lo merecen. El presidente también confirmó que Navarro seguirá vinculado a la sección como manager de la sección, implicado en la estructura del club. «Seguirá vinculado en dos aspectos. A nivel institucional, representando al club, y a nivel deportivo, ayudando en la formación del basket base», confirmó.

Navarro debutó el 23 noviembre de 1997 y ahora se retira, 21 años después. «Es un día importantísimo para mí. Le doy las gracias a este club que me lo ha dado todo. Ha habido momentos muy buenos y otros no tanto. Ahora seguiré formando parte de la entidad. Tengo ganas de sumar y poner mi experiencia al servicio del club para ayudar», empezó asegurando la «bomba». Se mostró muy agradecido con «Pau Gasol, Marc Gasol y Ricky Rubio, porque sois referencia mundial y también referencia para mí». Dos minutos de aplausos ininterrumpidos emocionaron la jugador y dieron paso a la rueda de prensa.

«Al acabar ya dije que me veía con fuerza de seguir un año más. Pero después de unas conversaciones con el club y el presidente llegamos al acuerdo de que era el momento de pasar página», explicó Navarro, que reconoció que le hubiera gustado despedirse desde dentro de la cancha: «Ha sido un verano difícil, me hubiera gustado despedirme de otra manera pero por respeto al club ha sido así. La decisión ya está tomada y ahora solo hay que pasar página y seguir adelante. Por eso firmé un contrato tan largo». Navarro no escondió el malestar que le había supuesto la propuesta del Barcelona: «Al principio molesta porque te invitan a dejar una cosa que has hecho durante 30 años y al principio toca, pero después de conversaciones con todos y con el presi, llegas a la conclusión que tienes que tomar esta decisión y lo tengo asumido». La Bomba añadió: «Cuando veo videos que el Barça está entrenando me pongo triste porque es una cosa que has hecho durante 30 años, es una rutina y es una cosa que aún cuesta de aceptar».

Navarro explicó cómo toma la decisión. «Si ellos te comunican que no quieren que sigas en las pistas, al principio choca, al principio un poco molesto porque llega de pronto, pero ahora asumiéndolo y está», desveló. «Como ha dicho el presidente se podrían haber hecho las cosas de otra manera y mejorarlas», añadió.