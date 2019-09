Mundial de baloncesto Marc Gasol: «¿Preocupados? Las vibraciones negativas mejor las dejamos fuera» El pívot confía en que el triunfo sufrido ante Irán les sirva para afrontar con más garantías la segunda fase

Tras el calentón frente a Irán, el rostro de Marc Gasol reflejaba cierta preocupación. Trataba, no obstante, de ver la parte positiva de la victoria ajustada ante los asiáticos. Una actitud ejemplar. La mejor para afrontar lo que se viene por delante. «Aprender a sufrir está bien. La resiliencia del equipo, de saber sufrir, de defender, de buscar una posición más y comunicarnos... Se trata de empezar los partidos mejor, más concentrados, para no depender tanto del ataque. Porque cuando no entran hay que seguir defendiendo, seguir comunicándonos y estar a tope a nivel defensivo y no dejar tanto espacio al rival», señaló.

No le sentó bien al catalán que le preguntaran por si las dudas mostradas durante la primera fase habían creado cierta preocupación en el vestuario. «¿Preocupados por qué? No. Ocupados mucho. Preocupados no sé. Lo que nos ocupa ahora mismo es el próximo partido que será contra Italia de aquí a dos días. Tenemos que recuperarnos lo más rápido posible, porque mañana tenemos un viaje largo y salimos pronto por la mañana. No es un viaje cómodo, pero es lo que toca. Eso es lo que me ocupa ahora mismo. Las vibraciones negativas las dejamos fuera porque no me sirven para nada ahora mismo», señaló.

Para Marc es fundamental recuperar la confianza. «Cuanto no entren los tiros hay que seguir lanzando con confianza», apuntó el pívot, autor de 16 puntos en el triunfo de la selección ante Irán.

España viajará mañana a Wuhan, donde a partir de viernes disputará la segunda fase. Se medirá ese día a Italia, en un partido clave para la clasificación para cuartos. Una derrota ahí complicaría mucho el panorama de la selección, que debería entonces ganar a Serbia sí o sí para tener opciones de pasar de ronda.