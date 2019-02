Real Madrid-Bayern El Madrid aparca la tormenta de la Copa del Rey Los blancos regresan a la competición tras la polémica final, aunque sigue el enfado por la falta de explicaciones de la ACB

Emilio V. Escudero @emiliovescudero Actualizado: 22/02/2019 02:01h

Pablo Laso apareció ayer en la sala de prensa de Valdebebas con una media sonrisa. Nunca antes en la temporada había visto tantos micrófonos en la mesa ni tantas cámaras apuntando hacia él. «Me alegra mucho. Es la primera vez que tengo a tanta gente delante. Desgraciadamente, este nivel de atracción se genera por esa última jugada que nos abochorna a todos un poco», señaló el técnico en la previa del duelo ante el Bayern de Euroliga (21.00 horas, Movistar+ Deportes).

Era su primera aparición pública tras el final polémico de la Copa del Rey. Sus primeras palabras, ya que en la rueda de prensa posterior al partido apenas pudo hablar por el enfado. Una sensación de impotencia que sigue presente en el vestuario, pero que los blancos han querido aparcar para volver a centrarse en la parcela deportiva. «El siguiente partido tras la Copa siempre es complicado porque vienes de un fin de semana muy intenso. Además, en este caso, es un duelo en el que nos jugamos la clasificación matemática para playoffs», reconocía el técnico, a la espera de que llegara la pregunta esperada.

Antes, tuvo tiempo de explicar que se principal tarea estos días ha sido alejar a sus jugadores del ruido mediático y centrarlos en el partido de esta noche y los que vienen por delante. «El vestuario está bien. No sé si vamos a ganar la Euroliga y la ACB como el año pasado. Cuando perdimos en Gran Canaria no tenía esa certeza y no la tengo tampoco ahora. De lo que sí estoy convencido es de que mis jugadores están preparados», explicó antes de lo inevitable.

«Voy a responder y voy a alargarme un poco más de lo que sería necesario, pero después de esta respuesta no voy a volver a hablar del tema», señaló. «Creo que sobre la última jugada hay muy poco que decir. No hace falta que lo diga, porque hasta un niño ha visto la repetición. Todos la tenéis clara. Yo opino que el error humano es más que aceptable. A mis jugadores les digo que la metan siempre, pero no lo hacen. Los árbitros pueden tener errores y yo lo acepto. Esto es entendible y el que no quiera entenderlo no ve mucho baloncesto. La última jugada, para mí, no es un error humano. Porque se decide una Copa del Rey en una jugada a falta de un segundo en una situación en la que no se usan todos los recursos que tienen en la mano los árbitros. Además, no hemos recibido una explicación sobre este tema», afirmaba Laso.

Posible «neverazo» a los árbitros

A este respecto, y según comunicaron fuentes de la liga a ABC, el Madrid no habría hecho uso del supuesto mecanismo interno que tienen los clubes para pedir una aclaración técnica sobre alguna jugada al director de arbitraje. Algo que niegan rotundamente desde el club blanco, desde donde aseguran que hablaron directamente con Francisco Monjas tras el encuentro y le pidieron esa aclaración, que lo hizo después públicamente el director de la sección, Juan Carlos Sánchez, en la rueda de prensa, que se hizo en el comunicado oficial y que, incluso, se ha mandado una comunicación escrita.

Lo que no descartan desde la ACB es que se tome alguna medida de castigo contra los árbitros, aunque sus opciones en ese sentido son limitadas ya que el código disciplinario de la Federación apenas permite sanciones si no es por una causa muy grave. Por eso, lo único que se espera que ocurra es un «neverazo». Dejar a los colegiados sin dirigir un partido durante algún tiempo indeterminado que se irá viendo según pasen las semanas.