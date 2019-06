Final ACB 2019 La llamada que obró el milagroso triple de Carroll El americano, que no atravesaba su mejor momento en el Real Madrid, buscó ayuda para superar su crisis en el lanzamiento

Jaycee Carroll fue el héroe del triunfo coral del Real Madrid ante el Barcelona en el segundo partido de la final de la Liga Endesa. El americano, autor del triple ganador que culminaba una gran remontada, confesó en rueda de prensa el secreto de su lanzamiento. «Llevaba varias semanas pensando en que no sabía qué pasaba que no entran. Estaba entrenando bien y tirando bien, llamé a mi padre y le dije que no sabía qué me pasaba, pero por fin hoy han entrado», reconocía el alero, feliz por la victoria y por su actuación personal.

El de anoche fue quizá su gran noche como madridista. Actor principal en muchos partidos, en ninguno se le recordará como en el de ayer, sobre todo si termina llegando el título. «Es increíble. En esa última jugada hicimos muchas cosas bien. Empezando por ese rebote de Rudy. Después pensé que tiraría Llull para empatar, pero me pasó y pensé que tenía que tirar para ganar. Ha salido y ha sido mucha felicidad. Creo que ha sido una de las mejores canastas de mi vida», reconocía el madridista. Y eso, tratándose de un tipo acostumbrado a anotar muchas canastas, es mucho decir.

Hasta anoche, Carroll apenas había sumado 44 puntos en los playoffs. Ante el Barcelona, en su noche más prolífica del curso, sumó 25, fruto de cinco triples, el último de ellos decisivo. «Como grupo, estamos muy contentos de poder viajar a Barcelona con el 2-0», apuntó.

En mitad de su discurso, alegre como pocas veces en rueda de prensa, Laso le pedía un favor a su jugador. «Llama a tu padre esta noche, por favor. Llámale», bromeaba el técnico. Según el vasco, la última jugada fue buscada. «Siempre le digo a mis jugadores que si tenemos que ganar un partido la mejor forma es con un tiro liberado de Carroll. Hoy lo ha tenido y estoy muy feliz por él y por el resto del equipo», apuntó.

«Hemos mostrado eso que se dice del ADN del Real Madrid», señaló el técnico, que no quiso opinar de los árbitros y la dureza del Barcelona.

Oriola, con «cara de tonto»

Por su parte, en el Barcelona las caras eran tristes. Habían hecho todo para volver con la eliminatoria empatada a casa, pero lo hacen con un 2-0 doloroso en contra. «Se me queda la cara de tonto por los fallos que hemos cometido. Estoy jodido y cabreado. El último minuto ha sido un desastre», expuso Oriola, su capitán.

El martes será una jornada para lamerse las heridas antes de que la serie regrese el miércoles en el Palau, donde el Madrid podría ya levantar el título siempre que el Barcelona no se lo impida.