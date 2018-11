Actualizado: 24/11/2018 20:00h

30' Fin del tercer cuarto 30' Beka Burjanadze [Delteco GBC] falla el triple 29' Tiempo muerto 29' 52 - 46 3º Cuarto Bandeja de Matt Thomas [Valencia Basket] tras un contraataque

29' Garrett Nevels [Delteco GBC] falla la canasta. El rebote defensivo es para Matt Thomas. 29' 50 - 46 3º Cuarto Gancho de Mike Tobey [Valencia Basket] con asistencia de Guillem Vives 29' Jorge Gutiérrez [Delteco GBC] falla la canasta. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. 29' Primera falta personal de Matt Thomas [Valencia Basket] sobre Jorge Gutiérrez 28' 48 - 46 3º Cuarto Louis Labeyrie [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre

28' Louis Labeyrie [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre 28' Vyacheslav Bobrov [Delteco GBC] comete su cuarta falta personal sobre Louis Labeyrie 28' 47 - 46 3º Cuarto Bomba de Jorge Gutiérrez [Delteco GBC] 28' Matt Thomas [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Jorge Gutiérrez. 28' Rebote en ataque de Aaron Doornekamp [Valencia Basket] tras el fallo de Mike Tobey en su segundo tiro libre

28' Mike Tobey [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre 28' Primera falta personal de Jorge Gutiérrez [Delteco GBC] sobre Mike Tobey 28' 47 - 44 3º Cuarto Bandeja de Vyacheslav Bobrov [Delteco GBC] 27' Will Thomas [Valencia Basket] falla el tiro libre adicional, Beka Burjanadze coge el rebote 27' 3ª falta personal de Beka Burjanadze [Delteco GBC] sobre Will Thomas cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

27' 47 - 42 3º Cuarto Canasta de Will Thomas [Valencia Basket] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Beka Burjanadze 27' Fede Van Lacke [Delteco GBC] falla la canasta. El rebote defensivo es para Mike Tobey. 27' Tiempo muerto 27' El árbitro pita pasos de Aaron Doornekamp [Valencia Basket] 27' Mike Tobey [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Will Thomas

26' El árbitro pita pasos de Daniel Pérez [Delteco GBC] 26' 45 - 42 3º Cuarto Bandeja de Alberto Abalde [Valencia Basket] 26' Vyacheslav Bobrov [Delteco GBC] falla el gancho. El rebote defensivo es para Guillem Vives. 26' Tercera falta personal de Aaron Doornekamp [Valencia Basket] sobre Daniel Pérez 26' Will Thomas [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Vyacheslav Bobrov

25' Miquel Salvó [Delteco GBC] falla el triple. El rebote defensivo es para Mike Tobey. 25' Primera falta personal de Guillem Vives [Valencia Basket] sobre Daniel Pérez 25' Will Thomas [Valencia Basket] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Blagota Sekulic 25' 43 - 42 3º Cuarto Will Thomas [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre 25' 2ª Falta personal de Beka Burjanadze [Delteco GBC] sobre Will Thomas cuando lanzaba de dos.

25' 2ª Falta personal de Blagota Sekulic [Delteco GBC] sobre Bojan Dubljevic en la lucha por un rebote defensivo. 25' Will Thomas [Valencia Basket] falla la canasta 25' Daniel Pérez [Delteco GBC] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Thomas. 24' Sam Van Rossom [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Beka Burjanadze. 24' Beka Burjanadze [Delteco GBC] falla el triple. El rebote defensivo es para Sam Van Rossom.

24' 42 - 42 3º Cuarto Triple de Sam Van Rossom [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Fernando San Emeterio 23' Garrett Nevels [Delteco GBC] falla el triple. El rebote ofensivo es para Miquel Salvó 23' Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla el gancho. El rebote defensivo es para Garrett Nevels. 23' Primera falta personal de Garrett Nevels [Delteco GBC] sobre Will Thomas 23' 39 - 42 3º Cuarto Bandeja de Miquel Salvó [Delteco GBC] con asistencia de Blagota Sekulic

23' Alberto Abalde [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Miquel Salvó. 22' Primera falta personal de Beka Burjanadze [Delteco GBC] sobre Will Thomas 22' Garrett Nevels [Delteco GBC] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. 22' 39 - 40 3º Cuarto Triple de Will Thomas [Valencia Basket] con asistencia de Sam Van Rossom 22' Beka Burjanadze [Delteco GBC] falla el triple. El rebote defensivo es para Alberto Abalde.

21' Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla la bandeja. El rebote defensivo es para Beka Burjanadze. 21' 36 - 40 3º Cuarto Triple de Beka Burjanadze [Delteco GBC] con asistencia de Blagota Sekulic 21' 36 - 37 3º Cuarto Will Thomas [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre 21' 35 - 37 3º Cuarto Will Thomas [Valencia Basket] encesta el primer tiro libre 21' 1ª Falta personal de Miquel Salvó [Delteco GBC] sobre Will Thomas cuando lanzaba de dos.

21' Will Thomas [Valencia Basket] corta el pase a Miquel Salvó 21' El balón sale fuera tras un mal pase de Will Thomas [Valencia Basket] 21' Miquel Salvó [Delteco GBC] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. 20' Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla el triple 20' Will Thomas [Valencia Basket] roba el balón a Blagota Sekulic

20' Inicio del tercer cuarto 20' Fin del segundo cuarto. Descanso 19' Sergi García [Valencia Basket] corta el pase a Daniel Pérez 19' Garrett Nevels [Delteco GBC] falla el triple. El rebote ofensivo es para Beka Burjanadze 19' Daniel Pérez [Delteco GBC] falla el triple. El rebote ofensivo es para Miquel Salvó

18' 34 - 37 2º Cuarto Alley-Hoop de Louis Labeyrie [Valencia Basket] con asistencia de Sam Van Rossom 18' Beka Burjanadze [Delteco GBC] falla el gancho. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. 18' 32 - 37 2º Cuarto Canasta de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] 18' Sam Van Rossom [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Bojan Dubljevic 17' 30 - 37 2º Cuarto Bandeja de Miquel Salvó [Delteco GBC] tras un contraataque

17' Tercera falta personal de Vyacheslav Bobrov [Delteco GBC] sobre Sam Van Rossom 17' 30 - 35 2º Cuarto Canasta de Beka Burjanadze [Delteco GBC] 17' Aaron Doornekamp [Valencia Basket] comete su segunda falta personal sobre Miquel Salvó 17' Beka Burjanadze [Delteco GBC] falla el triple 16' El árbitro indica tiempo en la zona agotado a Mike Tobey [Valencia Basket]

16' Jorge Gutiérrez [Delteco GBC] falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp. 16' 30 - 33 2º Cuarto Mate de Mike Tobey [Valencia Basket] tras un contraataque 15' Aaron Doornekamp [Valencia Basket] corta el pase a Fede Van Lacke 15' 28 - 33 2º Cuarto Mate de Louis Labeyrie [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Aaron Doornekamp 15' Alberto Corbacho [Delteco GBC] falla el triple. El rebote defensivo es para Aaron Doornekamp.

15' 26 - 33 2º Cuarto Triple de Aaron Doornekamp [Valencia Basket] con asistencia de Guillem Vives 14' Guillem Vives [Valencia Basket] roba el balón a Jorge Gutiérrez 14' 23 - 33 2º Cuarto Louis Labeyrie [Valencia Basket] encesta el segundo tiro libre 14' Louis Labeyrie [Valencia Basket] falla el 1º tiro libre 14' 2ª Falta personal de Alberto Corbacho [Delteco GBC] sobre Louis Labeyrie cuando lanzaba de dos.

14' 22 - 33 2º Cuarto Triple de Fede Van Lacke [Delteco GBC] con asistencia de Blagota Sekulic 14' Primera falta personal de Aaron Doornekamp [Valencia Basket] sobre Blagota Sekulic 13' Matt Thomas [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Blagota Sekulic. 13' Louis Labeyrie [Valencia Basket] roba el balón a Fede Van Lacke 12' Tiempo muerto

12' 22 - 30 2º Cuarto Bandeja de Mike Tobey [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Guillem Vives 12' Blagota Sekulic [Delteco GBC] falla la canasta. El rebote defensivo es para Guillem Vives. 12' 20 - 30 2º Cuarto Mate de Mike Tobey [Valencia Basket] con asistencia de Aaron Doornekamp 11' Primera falta personal de Blagota Sekulic [Delteco GBC] sobre Louis Labeyrie 11' Guillem Vives [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Aaron Doornekamp

11' Daniel Pérez [Delteco GBC] falla el triple 11' Matt Thomas [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote defensivo es para Fede Van Lacke. 11' Daniel Pérez [Delteco GBC] falla el triple. El rebote defensivo es para Mike Tobey. 11' El árbitro pita pasos de Mike Tobey [Valencia Basket] 11' Mike Tobey [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Aaron Doornekamp

10' Primera falta personal de Alberto Corbacho [Delteco GBC] sobre Mike Tobey 10' 18 - 30 2º Cuarto Canasta de Blagota Sekulic [Delteco GBC] con asistencia de Daniel Pérez 10' 18 - 28 2º Cuarto Canasta de Louis Labeyrie [Valencia Basket] 10' Guillem Vives [Valencia Basket] falla la canasta. El rebote ofensivo es para Louis Labeyrie 10' Guillem Vives [Valencia Basket] corta el pase a Alberto Corbacho

10' Inicio del segundo cuarto 10' Fin del primer cuarto 9' 16 - 28 1º Cuarto Bandeja de Blagota Sekulic [Delteco GBC] con asistencia de Daniel Pérez 9' Guillem Vives [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Miquel Salvó. 8' 16 - 26 1º Cuarto Triple de Alberto Corbacho [Delteco GBC] con asistencia de Miquel Salvó

8' Aaron Doornekamp [Valencia Basket] falla el triple. El rebote ofensivo es para Mike Tobey 8' 16 - 23 1º Cuarto Blagota Sekulic [Delteco GBC] encesta el segundo tiro libre 8' 16 - 22 1º Cuarto Blagota Sekulic [Delteco GBC] encesta el primer tiro libre 8' 1ª Falta personal de Mike Tobey [Valencia Basket] sobre Blagota Sekulic cuando lanzaba de dos. 8' Miquel Salvó [Delteco GBC] falla el triple. El rebote ofensivo es para Blagota Sekulic

7' El balón sale fuera tras un mal pase de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] 7' 16 - 21 1º Cuarto Triple de Daniel Pérez [Delteco GBC] 7' Pie de Will Thomas [Valencia Basket] 7' 16 - 18 1º Cuarto Triple de Sam Van Rossom [Valencia Basket] con asistencia de Alberto Abalde 7' 13 - 18 1º Cuarto Canasta de Daniel Pérez [Delteco GBC]

7' 13 - 16 1º Cuarto Bandeja de Sam Van Rossom [Valencia Basket] tras un contraataque 7' Garrett Nevels [Delteco GBC] falla la canasta 6' Miquel Salvó [Delteco GBC] falla el triple. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. 6' 11 - 16 1º Cuarto Mate de Will Thomas [Valencia Basket] 5' 9 - 16 1º Cuarto Canasta de Garrett Nevels [Delteco GBC]

5' Vyacheslav Bobrov [Delteco GBC] falla el triple. El rebote ofensivo es para Garrett Nevels 5' Fernando San Emeterio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Daniel Pérez. 5' 9 - 14 1º Cuarto Mate de Beka Burjanadze [Delteco GBC] tras un contraataque 5' Fernando San Emeterio [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Garrett Nevels 4' Daniel Pérez [Delteco GBC] falla el tiro libre adicional, Will Thomas coge el rebote

4' 1ª falta personal de Sam Van Rossom [Valencia Basket] sobre Daniel Pérez cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. 4' 9 - 12 1º Cuarto Bandeja de Daniel Pérez [Delteco GBC] y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Sam Van Rossom 4' Fernando San Emeterio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Beka Burjanadze. 4' 9 - 10 1º Cuarto Bandeja de Miquel Salvó [Delteco GBC] con asistencia de Vyacheslav Bobrov 4' 9 - 8 1º Cuarto Mate de Bojan Dubljevic [Valencia Basket] tras un contraataque, con asistencia de Sam Van Rossom

3' Garrett Nevels [Delteco GBC] falla la canasta 3' Garrett Nevels [Delteco GBC] roba el balón a Bojan Dubljevic 3' Beka Burjanadze [Delteco GBC] falla el triple 3' Primera falta personal de Alberto Abalde [Valencia Basket] sobre Daniel Pérez 3' Fernando San Emeterio [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Vyacheslav Bobrov.

2' Miquel Salvó [Delteco GBC] falla la canasta. El rebote defensivo es para Bojan Dubljevic. 2' 7 - 8 1º Cuarto Triple de Fernando San Emeterio [Valencia Basket] con asistencia de Bojan Dubljevic 2' 4 - 8 1º Cuarto Bandeja de Vyacheslav Bobrov [Delteco GBC] 2' 4 - 6 1º Cuarto Canasta de Will Thomas [Valencia Basket] con asistencia de Sam Van Rossom 1' 2ª Falta personal de Vyacheslav Bobrov [Delteco GBC] sobre Bojan Dubljevic en la lucha por un rebote defensivo.

1' Sam Van Rossom [Valencia Basket] falla el triple 1' Alberto Abalde [Valencia Basket] corta el pase a Garrett Nevels 1' 2 - 6 1º Cuarto Canasta de Fernando San Emeterio [Valencia Basket] 1' 0 - 6 1º Cuarto Triple de Daniel Pérez [Delteco GBC] 1' Alberto Abalde [Valencia Basket] falla la canasta por un tapón de Beka Burjanadze

0' Primera falta personal de Vyacheslav Bobrov [Delteco GBC] sobre Alberto Abalde 0' 0 - 3 1º Cuarto Triple de Garrett Nevels [Delteco GBC] 0' Bojan Dubljevic [Valencia Basket] falla el triple. El rebote defensivo es para Beka Burjanadze. 0' Inicio del partido