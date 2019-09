Liga Endesa Rafa Luz pide perdón por su fea acción con Jaycee Carroll: «Me siento muy mal» «Yo nunca en mi vida he querido hacer daño a nadie aún menos jugando un partido», asegura el base brasileño

El jugador del UCAM Murcia Rafa Luz ha pedido perdón este lunes por la acción que protagonizó anoche en el partido que su equipo perdió por 97-69 en la pista del Real Madrid y que causó la lesión de Jaycee Carroll, y ha asegurado que «nunca» ha querido hacer daño a nadie y «aún menos jugando un partido».

El base brasileño, que este pasado verano llegó a Murcia procedente del MoraBanc Andorra y que a sus 27 años acumula 229 partidos en la Liga Endesa, hizo una falta por detrás a Carroll cuando éste iba a entrar a canasta y cayó de espaldas al suelo.

La acción hizo pensar en que el escolta estadounidense sufriría una grave lesión, aunque finalmente se ha sabido que padece un esguince cervical.

«Pido perdón por la jugada con Jaycee Carroll. Yo nunca en mi vida he querido hacer daño a nadie aún menos jugando un partido. Espero haber aprendido de eso -sin duda que sí- y de verdad que lo lamento muchísimo. Me siento muy mal por lo que ha pasado y no pasará otra vez", es el mensaje escrito por Luz en su cuenta oficial de Twitter y difundido por el propio UCAM.

Esa jugada pudo afectar también a Luz, quien firmó un pésimo encuentro con cero puntos en los casi 20 minutos que estuvo en pista y un -2 de valoración.

«Fue un horrible partido en el que no nos salieron las cosas. Hay que aprender de encuentros así y reaccionar pensando ya en el del sábado frente al Casademont Zaragoza», zanjó.