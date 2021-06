NBA Leonard, en plan marciano, «destroza» a los Mavericks de Doncic Los Clippers fuerzan el séptimo partido en una serie en la que todo han sido victorias visitantes

Con 45 puntos de un descomunal Kawhi Leonard, Los Angeles Clippers vencieron el viernes 104-97 a los Dallas Mavericks y forzaron un séptimo y definitivo partido de esta inaudita serie de playoffs, en la que todos los juegos han sido ganados por el equipo visitante. En ninguna otra eliminatoria en la historia de la NBA el equipo de casa había perdido los seis primeros partidos.

El domingo será el turno como locales de los Clippers, que recibirán en el Staples Center a los Mavericks para el duelo final de la serie, empatada ahora 3-3. En un partido de constante ida y vuelta en el marcador, Luka Doncic fue protagonista de la primera mitad con 15 de sus 29 puntos pero en los momentos decisivos pareció resentirse del cansancio mientras resurgía la mejor versión de Kawhi Leonard.

El alero, dos veces campeón de la NBA, se negó a sellar un segundo fracaso seguido con el uniforme de los Clippers y se puso al equipo a la espalda con 45 puntos (igualando su récord de playoffs) y un estratosférico acierto de 18/25 (72%) en tiros de campo. Leonard "nos destruyó. Hizo un partido increíble, eso es lo que él hace", reconoció Doncic.

Desafiado durante toda la eliminatoria por el talento del joven Doncic, Leonard fue capaz de lograr por sí mismo un parcial de 15-0 y finiquitó el partido con dos triples seguidos a menos de dos minutos. Defendido por Doncic, Leonard clavó los triples imitando el estilo del esloveno, con un paso al lado ante de lanzar. "Definitivamente no quería irme a casa", recalcó Leonard. "Quería meterme en el partido, mis compañeros me esperaban y conseguí tener tiros claros".

De cara al domingo, el ex alero de los Spurs y los Raptors restó importancia al fiasco de los equipos locales en esta serie. "Tenemos que lograr la victoria si no queremos ir a casa, no hay más", zanjó.

La exhibición del alero, que promedia 32,8 puntos con 61% de efectividad en la eliminatoria, da oxígeno a unos Clippers que estuvieron cerca de sufrir una segunda temprana eliminación en playoffs que hubiera puesto en jaque el ambicioso proyecto construido alrededor de Leonard y Paul George.

El base Reggie Jackson, con 25 puntos, y George, con 20 puntos y 13 rebotes, apoyaron a Leonard en un triunfo que dejó en silencio a los 18.000 fervorosos aficionados de los Mavericks.

Doncic, que terminó con 29 puntos y 11 rebotes en una noche gris en el triple (2/9), y el escolta Tim Hardaway Jr., con 23 puntos y 4 triples, habían desatado la ilusión en el American Airlines Center, que acariciaba la revancha de la eliminación ante los Clippers en la primera ronda de 2020.

"Doncic es un jugador muy dominante. Solo trato de no darle tiros claros, es lo único que puedes hacer. Es un jugador increíble", elogió Leonard al esloveno, que promedia 34 puntos 8,0 rebotes y 9,7 asistencias en la serie.

La otra figura sobre el papel de los Mavericks, el letón Kristaps Porzingis, sigue sin encontrar su rol y volvió a decepcionar con 7 puntos y 5 rebotes. Esta eliminatoria, cuyo ganador enfrentará a los Utah Jazz, es la única que queda por resolverse de la primera ronda de estos playoffs.

En la otra semifinal del Oeste, los Denver Nuggets chocarán con los Phoenix Suns y, en las del Este, los Brooklyn Nets jugarán ante los Milwaukee Bucks y los Philadelphia 76ers frente a los Atlanta Hawks,