Kyrie Irving lidera el triunfo de los Nets mientras Stephen Curry hace historia

El 'big three' de los Brooklyn Nets consiguió este sábado su primera victoria en tres partidos en la NBA gracias a Kyrie Irving, mientras los Lakers vagaban por Chicago y Stephen Curry se convertía en el segundo máximo anotador de triples de la historia de la mejor liga del mundo.

Después dos derrotas consecutivas en Cleveland, Brooklyn finalmente probó el sabor de la victoria con su trío de estrellas, Durant, Harden e Irving, ante Miami (128-124), durante un encuentro que nuevamente mostró todo el trabajo por hacer para que los Nets pasen de ser un favorito para el título sobre el papel a una realidad.

Porque en la cancha, por falta de química, los Nets siguen siendo aún una suma de individuos, cada uno ciertamente capaz de ganar el partido por sí solo cuando la urgencia apunta. Este fue el caso ante los Miami Heat, que acabaron doblando la rodilla ante Irving, incontenible en la fase decisiva del encuentro al anotar 18 de sus 28 puntos.

Brooklyn lideraba por 14 puntos al inicio del último cuarto, aprovechando la excelente dirección de Joe Harris y los 31 puntos de Durant, pero por falta de una buena defensa dejó que Miami volviera a la pelea.

Harden hizo todo lo posible para ser útil, pero cometió 6 pérdidas de balones de 18 de los Nets.

Dos días después de haber sacado músculo ante Giannis Antetokounmpo para vencer a Milwaukee, LeBron James dejó que fuera Anthony Davis el que aplastara a los Bulls en su ciudad natal de Chicago, para permitir al equipo de Los Ángeles encadenar una novena victoria consecutiva (101-90), mejorando su récord de franquicia en un comienzo de temporada.

'AD' terminó con 37 puntos (6 rebotes) en sólo 28 minutos jugados, mientras los Lakers lideraban por veinte puntos en el descanso, mientras que LeBron se mostró satisfecho con 17 puntos y 11 rebotes.

El defensor del título recupera la silla del líder en el Oeste de manos de los Clippers, mientras que en el Este son los Sixers los que dominan la competición (12-5), tras su éxito obtenido en Detroit (114-110), nuevamente gracias a Joel Embiid, autor de 33 puntos y 14 rebotes. El interior camerunés se convirtió en el primer jugador de Filadelfia desde Wilt Chamberlain (1967) en lograr al menos 33 puntos y 10 rebotes durante tres partidos consecutivos.

Al conseguir cinco canastas de larga distancia en la derrota de Golden State ante Utah (127-108), el dos veces MVP (2015, 2016) Stephen Curry se aupó al segundo lugar en la clasificación histórica de triples, que promete dominar con el tiempo. Suma ya 2.562 tiros de tres convertidos frente al ex tirador de Indiana Reggie Miller (2.560). «Eres una inspiración para tantos pequeños, como el mío», le felicitó el propio Miller, acompañado de su pequeño hijo, en una conversación por televisión.

Curry todavía está bastante lejos de los 2,973 de Ray Allen, pero es solo cuestión de tiempo que pueda superarlo. Basta para eso observar sus tiempos: le tomó 1.074 partidos a Allen hacerlo mejor que Miller (2.561), mientras que la estrella de los Warriors solo necesitó 715. Así, en 2022 podría verse a este último establecer un nuevo récord.

