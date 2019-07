Selección española Así justifica Mirotic su baja en el Mundial con España El montenegrino asegura que, pese a la insistencia de la FEB, ha tenido que renunciar por la exigencia de la temporada

Nikola Mirotic se bajó del tren de la selección a última hora. Tanto Jorge Garbajosa como Sergio Scariolo tratarán, sin éxito, de convencerle para que estuviera con el equipo en el Mundial, pero el montenegrino ha preferido centrarse en su nuevo equipo y darle descanso a su cuerpo, según reconoce en un comunicado.

«Han sido unas semanas importantes, de grandes cambios en mi vida y la de mi familia. La intensidad de estas decisiones unida al exigente final de temporada NBA me han conducido a esta situación», explica el montenegrino en sus redes sociales.

Mirotic, recién fichado por el Barcelona, podrá recuperarse así de las lesiones sufridas esta temporada en los Pelicans y en los Bucks, para estar completamente preparado para el inicio de temporada. «Durante la campaña NBA he sufrido dos lesiones importantes que han supuesto un freno en mi progresión y pese a ello he rendido al máximo nivel. Ahora he tomado la decisión de trabajar durante todo el verano para poder ofrecer mi mejor versión en la vuelta a Europa. Lo necesito y estoy convencido de que es lo que debo hacer», apunta.

Por último recalca que pese a todo, su «compromiso con la FEB siempre estará vigente» y que apoyará a sus compañeros como uno más para que obtengan el mejor resultado posible.