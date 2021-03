Una jugadora denuncia las brutales diferencias entre hombres y mujeres en el baloncesto universitario

No es oro todo lo que reluce, pues detrás de una puesta en escena espectacular, con grandes pabellones que albergan de la misma forma el torneo masculino y femenino de baloncesto universitario, está la realidad, denunciada estos días por una jugadora de los Oregon Ducks y que deja en mal lugar a la organización del March Madness.

En el vídeo, publicado en las redes sociales por Sedona Prince, puede verse cómo la sala de pesas de las chicas se reduce a un puñado de mancuernas, mientras que los chicos cuentan con un enorme gimnasio.

Let me put it on Twitter too cause this needs the attention pic.twitter.com/t0DWKL2YHR