El Real Madrid no estará en semifinales de la Liga Endesa, algo que no ocurría desde 2011, en aquella campaña de la espantada de Messina que dejó tirado al equipo en mitad de la temporada y que supuso una revolución en la sección de baloncesto del club. Aquel verano, el Madrid puso el banquillo en manos de Pablo Laso, que se las apañó desde el primer momento para dotar al conjunto de un espíritu competitivo que se ha roto por primera vez en esta Fase Final de la ACB tan atípica y extraña que envía a los blancos de vuelta a casa antes que nunca. Borrón inesperado, pues los madridistas aparecían como favoritos para un título que se jugarán ahora el Barcelona, el Valencia Basket, el Baskonia... y el San Pablo Burgos, la cenicienta de las semifinales, que no se resigna a seguir soñando y que el domingo intentará dar la campanada ante los catalanes.

La pandemia desatada por el coronavirus provocó un terremoto en la ACB, que se agarró a este torneo exprés para poder terminar la temporada. Un formato peligroso para los grandes, pues les dejaba sin la red de los playoffs y abría mucho las opciones para los equipos más débiles. Un reto, al fin y al cabo, que los equipos de Euroliga aceptaron como mal menor, pues les permitía acabar el año con una sonrisa que, en el caso del Real Madrid, se ha convertido en una pesadilla.

Desde que Pablo Laso se hizo cargo del banquillo madridista, allá por el año 2011, el conjunto blanco nunca se había quedado tan lejos del título. Eliminado de manera prematura ayer tras la victoria del Valencia Basket que convirtió el duelo posterior de los blancos ante el Casademont Zaragoza en un funeral sobre el parqué que terminó con victoria madridista (94-88). El fracaso del Real Madrid se consumó ayer, pero hay que buscarlo mucho antes. Porque para llegar a la situación extrema de la última jornada, en la que ya no dependían de sí mismos, los blancos habían hecho antes muchas cosas mal.

La puesta en escena brutal del primer día ante el Gran Canaria resultó un espejismo. No volvió a verse en todo el campeonato ese Real Madrid eléctrico en ataque y feroz en defensa que se lució en el primer cuarto del estreno en la Fase Final y que a partir de ahí comenzó un declive que le llevó a perder con San Pablo Burgos y Morabanc Andorra. Dos cojuntos con los que el Madrid habitualmente no tiene problemas y que, además, llegaban muy mermados a la Fuente de San Luis. Solo ante el Valencia Basket, con un imperial Campazzo, pudo atisbarse algo de ese Real Madrid campeón que acaba la temporada con una mueca extraña por la desilusión del desenlace final.

Demasiado apagados

No hay que escarbar mucho para encontrar las causas del fracaso blanco en la Fase Final de la ACB, pues tanto Laso como la mayoría de los jugadores del equipo las han ido desgranando antes o después de cada partido.

«Nos ha faltado un poco de todo, energía, concentración. No hemos jugado como un equipo», reconocía el técnico después de perder ante el Andorra. Dos frases que resumían el periplo blanco en esta Fase Final que ha sido excepcional para ellos, pero por negativa. Ayer, tras bajar el telón a la temporada, el vasco solo hacía un reproche. «Creo que nuestro año ha sido bueno. Me hubiera gustado ganar aquí, pero creo que cuando se paró la temporada estábamos mejor que como hemos llegado a Valencia», apuntó. En el vestuario, también hubo autocrítica durante el torneo. «A todos los jugadores nos gusta estar siempre a tope y competir, pero es difícil estar al cien por cien, porque hemos tenido una preparación física y mental diferente. Ponerse a jugar tras la pandemia que hemos sufrido es difícil. Si jugamos es por la gente, por los aficionados, para que vean a sus equipos y puedan desconectar un poco. En ese sentido somos unos privilegiados y por eso intentamos coger fuerzas de donde, a veces, no las hay», explicaba Rudy Fernández.

Sin fichajes por ahora

Antes de viajar a Valencia, el Real Madrid anunció las renovaciones de Thompkins y Carroll. Eran las últimas que se esperaban, pues la del capitán, Felipe Reyes, se da por hecha a falta del anuncio oficial. Con la continuidad de los tres, Laso tiene la plantilla cerrada y solo podría dar cabida a algún fichaje cortando a un jugador.

El que más papeletas tendría para salir es Laprovittola, pero el problema de los blancos es que todas las negociaciones intentadas para traer un base han fracasado. La salida de Obradovic del Fenerbahçe abre la puerta del regreso de De Colo a España y en el Madrid no se vería con malos ojos su fichaje tras el fallido intento de fichar a Micic, Larkin y Sloukas. La improbable salida de Campazzo o Deck a la NBAsí que obligaría a acudir a un mercado que no ofrece muchas opciones.

Las claves del fracaso Falta de energía: Para Laso, uno de los grandes problemas de su equipo ha sido la poca intensidad que han puesto sobre la pista. Tanto Burgos como Andorra les superaron en esa faceta y eso se reflejó, por ejemplo, en la pérdida del rebote donde los blancos suelen ser invencibles Sin concentración: «Nos ha faltado un poco de todo, de concentración y no hemos jugado como equipo». Así resumía el técnico el juego de su equipo tras la derrota frente al Andorra que les dejaba ya con pie y medio fuera de la competición Mal rendimiento: Son muy pocos los jugadores del Madrid que han estado a la altura. Campazzo y Tavares, los mejores de la Fase Final