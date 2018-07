Histórica tangana en los clasificatorios para el Mundial

Una brutal pelea entre Filipinas y Australia en un partido de clasificación para el Mundial 2019 dejó un escenario inaudito en el baloncesto. Se jugaba el tercer cuarto cuando numerosos integrantes de las dos plantillas se liaron a golpes. Los australianos ganaban con bastante ventaja entonces (48-79), pero eso no evitó el estallido de una monumental tangana.

Fue Daniel Kickert, jugador de Australia, y Roger Ray Pogoy, de Filipinas, los que comenzaron la pelea. Una acción en la cancha provocó un lamentable combate en el que intervinieron más de una decena de jugadores y que se saldó con otras tantas expulsiones. Por parte de Australia quedaron fuera Sobey, Goulding, el jugador de la NBA Thon Maker y el propio Kickert. Nueve jugadores de Filipinas fueron expulsados.

Lo más extravagante si cabe fue que, una vez finalizada la pelea, los árbitros reanudaron el partido. Filipinas se disponía así a terminar el encuentro con tres jugadores en cancha. No obstante, los colegiados acabaron suspendiendo el partido cuando dos de esos tres jugadores filipinos fueron sancionados por faltas personales y quedó sólo uno en pista. El resultado final fue de 53-89.

Cannot believe what I just seen! Australia and Philippines fighting in the FIBA World Cup Qualifiers. Never seen anything like this in Basketball. Aussie players assaulted. #FIBAWorldCup#Boomerspic.twitter.com/EeJDjahFWN