Baloncesto Heurtel no quiere ni oír hablar del Barcelona «He pasado la página Barça y espero un futuro brillante», asegura el base trs su polémica salida del club catalán

Sergi Font Barcelona Actualizado: 17/02/2021 20:36h

Thomas Heurtel jugará este próximo fin de semana su primer partido desde el pasado 13 de diciembre, cuando se colocó por última vez la camiseta del Barça en la victoria en pista del Obradoiro (75-78) en Liga Endesa. El base galo trabaja desde el lunes con la selección francesa, que prepara en Podgorica sus dos partidos de los próximos días contra Montenegro y Gran Bretaña. Heurtel no quiere ni oír hablar del Barcelona después de su polémica salida. «Yo estoy con la selección francesa y quiero hablar de la selección francesa. Estoy contento de volver a sentir las sensaciones de un ‘cinco contra cinco’ , contento de reencontrar el placer de jugar a baloncesto. He pasado la página Barça y espero que el futuro sea brillante», aseguraba en la página electrónica de la federación de su país.

El exazulgrana ha dado detalles de cómo se ha preparado desde su salida del Barcelona, el pasado 19 de enero. Se ha ido ejercitando en Badalona en el Next MVP, complejo que visitaba dos veces al día. «Físicamente me encuentro bastante bien. A nivel colectivo es diferente, porque llevo dos meses sin jugar y seguro que no estoy a mi mejor nivel. Pero durante unos minutos sí que puedo ayudar», explicó Heurtel. Los dos encuentros con su selección serán importantes para comprobar el nivel del base, que aún no ha decidido qué hará esta temporada: «He tenido muchas ofertas de muchos equipos de Europa, incluido el Villeurbanne, pero todavía no he tomado la decisión de si acabar la temporada en un club o no. Lo decidiré próximamente». No obstante, es consciente de que si quiere estar en los próximos Juegos Olímpicos debería estar jugando con regularidad en algún equipo: «Yo quiero participar en esa aventura y ganar una bonita medalla», admite. En cualquier caso, en su selección le han acogido con los brazos abiertos. «Se le ve motivado y está en forma», asegura el seleccionador Vincent Collet.