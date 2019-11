Pau Gasol deja de ser jugador de los Blazers El jugador ha tomado la decisión con el objetivo de centrarse en la recuperación de su pie izquierdo

El ala-pívot español Pau Gasol ha dejado de ser jugador de los Portland Trail Blazers para centrarse en su recuperación tras haber acordado la rescisión de su contrato de «mutuo acuerdo» con la franquicia de Oregón.

Gasol, de 39 años, fue operado el pasado mes de mayo de una lesión en el pie izquierdo, pero su recuperación se está alargando más de lo previsto. En vistas a esta situación, los Trail Blazers han decidido hacer efectiva una cláusula del contrato para cortar al catalán.

«Quería contaros que desde el día de hoy dejaré de ser jugador de los Portland para dedicarme de lleno a mi rehabilitación. La lesión que tengo suele tener unos plazos de recuperación entre seis y doce meses. Me operé en mayo para poder acelerar mi vuelta a las pistas, pero desafortunadamente en los últimos días hemos visto que mi recuperación completa va a tomar más tiempo del que inicialmente esperábamos», dijo Pau Gasol en un vídeo hecho público en su cuenta oficial de Twitter.

«Cuando firmamos el contrato en julio acordamos que si mis plazos de recuperación se alargaba, el equipo tendría la opción de liberar mi puesto y así traer a otro jugador que pudiera aportar al equipo en la pista de forma inmediata. En este escenario yo podría centrarme en mi recuperación sin tener al equipo esperando», añadió el de Sant Boi.

«Este deporte me ha dado, y me sigue dando, muchas alegrías. He vivido momentos increíbles y algunos, muy pocos, difíciles de digerir, como el que estoy atravesando ahora. Sigo con la misma ilusión del primer día y voy a trabajar al máximo en mi recuperación con la intención de volver a disfrutar del deporte que amo», indicó el mayor de los Gasol.

Además, el jugador español que más temporadas ha militado en la NBA anunció que «entre tanto, y mientras continúa la recuperación» en Portland, se mostró «ilusionado» de explicar que la franquicia está buscando un nuevo rol para lo que resta de temporada.

«Estoy ilusionado de anunciar que los Portland Trail Blazers y yo estamos explorando la forma de que siga contribuyendo al equipo desde un rol diferente, que aún no hemos definido. Agradezco la voluntad del club de que continuemos trabajando juntos y deseo que tengamos un gran año», finalizó Pau Gasol.