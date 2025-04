Pau Gasol se aferra a su última canasta

Ni en los peores momentos deja de ser un líder Pau Gasol , alejado de las pistas desde hace meses, pero al frente –junto a su amigo Rafa Nadal– del llamamiento que ha hecho el mundo del deporte para luchar contra el coronavirus . Su campaña para captar dinero que ayude a combatir la pandemia ha recibido multitud de adhesiones en las últimas horas. Un éxito de convocatoria al que el catalán asiste desde Estados Unidos, donde está pasando la cuarentena mientras trata de recuperarse de una lesión en el pie.

Ha pasado más de un año desde la última vez que Pau Gasol pisó una cancha de baloncesto para jugar un partido oficial. Mucho tiempo. Demasiado para cualquiera, pero no para el español, acostumbrado a superar dificultades a lo largo de su carrera y convencido de que aún puede dar guerra sobre la pista. No le falta fe, pero lo cierto es que desde aquel 10 de marzo de 2019 el jugador se ha pasado más tiempo en consultas médicas y en sesiones de fisioterapia que con un balón en las manos . Un agujero del que empieza a salir y que le debería haber permitido llegar a los Juegos. Misión que resultaba difícil y que el aplazamiento de Tokio 2020 complica un poco más. Tendrá más tiempo para fortalecer la lesión, pero llegaría a los Juegos con 40 o 41 años. Meta que él no ve tan lejana y que se ve con ganas para alcanzarla.

Lesión complicada

«Veremos cómo sigue evolucionando todo. Yo lo único que puedo hacer es concentrarme en mi día a día, en recuperar bien el pie, que es lo principal . Luego ya veremos qué posibilidades tengo», reconoce mientras se mantiene confinado en Estados Unidos junto a su mujer. Allí regresó hace semanas después de visitar en España a varios doctores. Madrid, Murcia, Barcelona… Pau trató de testar todas las opiniones para que esta vez nada fallara con su lesión. Una maldita fractura en el hueso navicular del pie izquierdo que estuvo a punto de retirar a Michael Jordan en su día y que amenaza con acabar con su carrera antes de lo que él querría. Su esperanza está puesta en el tratamiento celular que comenzó hace semanas y que ha dado muy buenos resultados en otros deportistas. De hecho, el catalán está esperando una analítica para comenzar con la fase final de su recuperación, la que le permitiría poner mayor carga en el pie y salir a la pista con la mirada puesta en los Juegos.

Tokio en 2021

Sin la cita japonesa este verano, la buena noticia para Gasol es que tendrá mucho más tiempo para curarse de su lesión y que podrá llegar rodado al torneo olímpico. La idea de Pau es encontrar acomodo en alguna franquicia NBA para la próxima temporada. Su rol de veterano es muy apreciado entre las franquicias americanas, que podrían hacerle un hueco con un contrato por el mínimo. El dinero, ahora mismo, es secundario. Incluso la opción de luchar por el anillo preocupa poco al pívot, que valoraría por encima de todo tener un buen clima de trabajo y poder estar cerca de su mujer, que suele residir en California.

Ha llegado la hora de que entre todos consigamos #nuestramejorvictoria💪🏼

Colabora en el proyecto #CruzRojaResponde enviando tu aportación a ES44 0049 0001 5321 1002 2225.



Mi donación y la de @RafaelNadal ya están en camino. ¿Te unes?



👉🏼 https://t.co/Tz5eDBIu3x pic.twitter.com/eAqhfGyJ2y — Pau Gasol (@paugasol) March 26, 2020

«De momento, todo marcha bien. Tengo la suerte de tener los medios en casa para seguir con la recuperación. Ahora tengo un poco más de tranquilidad porque tendré un poco más de margen para poder recuperar el pie », explica el catalán, que ha dejado de mirar el calendario y que ya no se entrena contrarreloj. Un alivio, pues las urgencias no ayudan a su dolencia. Lesión complicada que lleva arrastrando desde que jugaba en los Spurs.

El aplazamiento de la cita olímpica era algo que muchos deportistas esperaban y que no pilló por sorpresa a Pau, para el que la noticia tuvo un sabor agridulce. Por una parte se mostró feliz por ver cómo se acababa la incertidumbre para los atletas de todo el mundo que no podían entrenarse estos días con normalidad por el coronavirus; por otra, el cambio de fecha hará que el español tenga que alargar su carrera , algo que no tenía pensado hacer y que ahora deberá planificar su quiere aferrarse a la última canasta.

Ese es ahora su objetivo, pues el mejor jugador de la historia del baloncesto español no quiere retirarse sin volver a pisar una cancha . Sin sentirse otra vez jugador. Sin disfrutar una última temporada del deporte que le permitió brillar como ningún otro español en la NBA. Pau se merece un final a lo grande y va a pelear porque sea ese final sea en Tokio.