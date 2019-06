Final de la NBA La fea reacción del público de Toronto tras la grave lesión de Kavin Durant Los hinchas de los Raptors celebraron la grave lesión de la estrella de los Warriors tras 12 minutos en la pista

La heroica victoria a domicilio de los Warriors sobre los Toronto Raptors, que permite a los vigentes campeones seguir vivos (3-2) en la final de la NBA, dejó la dolorosa imagen de la lesión de Kevin Durant. La estrella de los de Golden State regresó a las pistas tras un mes inactivo y apenas jugó 12 minutos antes de romperse el talón de aquiles.

La lesión de Durant aumenta las posibilidades de triunfo de los Marc Gasol, Serge Ibaka y compañía, y quizás por eso el público de Toronto en el ScotiaBank Arena celebró la mala fortuna de su rival mientras se retiraba a los vestuarios. Una fea actitud que los propios jugadores locales trataron de frenar al comprobar la gravedad de la lesión.

Jugadores como Kyle Lowry, Jeremy Lin o Serge Ibaka pidieron con gestos ostensibles a sus seguidores que dejasen de vitorear el infortunio de su rival mientras que algunos integrantes del equipo visitante como Cook o Klay Thompson se mostraban contrariados con la reacción del público.

Esos gestos de las estrellas locales cambió las celebraciones por aplausos a Kevin Durant, que finalmente alcanzó el túnel de vestuarios entre aplausos.

Raptors players were trying to get fans to stop cheering on Durant’s injury 😔😔 (via garms1981/IG) pic.twitter.com/D1mvmxLzpY — Overtime (@overtime) 11 de junio de 2019

Tras el partido, Serge Ibaka tuvo unas palabras ante los medios sobre la lesión de Durant y la actitud de sus aficionados: «El baloncesto es un juego, pero hay cosas más importantes en la vida, como un amigo que se lesiona. Ese daño no podemos celebrarlo. Estamos aquí porque jugamos limpio y no puedo estar contento por algo que le pasa a otro y que no me gustaría que me pasase a mí»

"El baloncesto es solo un juego (...) Kevin es un amigo, no le deseo eso a nadie"#NBAFinalspic.twitter.com/9O7GoMnSxz — Martin Santana (@Marnsantana) 11 de junio de 2019

Desde fuera, algún jugador de otro equipo como Joel Embiid, pívot de los Sixers, no dudó en criticar en las redes sociales al público canadiense: «¿Por qué están aplaudiendo su lesión? Vamos hombre, qué asco».

Why are they cheering for his injury? Come on man #Disguting — Joel Embiid (@JoelEmbiid) 11 de junio de 2019