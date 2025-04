Campazzo le regala una vida al Real Madrid

Crónica

El Real Madrid sigue vivo en la lucha por el título tras ganar al Valencia Basket en un duelo precioso, de poder a poder, en el que los blancos estuvieron más acertados en los instantes finales. Ahí, al igual que durante todo el partido, el talento de Campazzo emergió por encima del resto para regalar una vida extra a los blancos, exigidos al máximo por un Valencia Basket magnífico que estuvo a punto de eliminar al campeón.

Una de las cosas que ha aprendido durante estos años el Real Madrid es a mostrar su mejor cara en el momento clave de la temporada. Suelen ser habituales los altibajos en el mes de diciembre o justo después de la Copa del Rey, pero pocas veces se ve desenchufados a los blancos cuando está cerca un título. Quizá por eso sorprendió su rendimiento el pasado sábado ante el Burgos . Quizá por eso la autocrítica fue tan feroz de puertas para adentro, conscientes los madridistas de que su falta de intensidad les había colocado en una situación muy complicada para seguir luchando por el título. Tocaba ganar o ganar al Valencia Basket y eso obligaba a que disipar las dudas y conectar el «modo campeonato» desde el primer minuto.

Si hay un jugador que encarna como ningún otro ese espíritu competitivo es Campazzo , irregular en las dos primeras jornadas, pero imperial a la hora de la verdad. El argentino lideró el ataque de los blancos con unos primeros quince minutos plenos de acierto en los que el Madrid se puso trece arriba con una sensacional exhibición ofensiva (48-35, min. 15).

De la mano del menudo base argentino -autor de 20 puntos y 11 asistencias-, los blancos mostraron su mejor cara . Similares en acierto a la puesta en escena del primer día (9 de 12 en triples), pero mucho más centrados en el apartado defensivo. Tiene mérito que el Valencia no llegara al descanso ondeando la bandera blanca . De hecho, que no lo hiciera habla muy bien de los naranjas, que supieron mantener el tipo gracias al acierto exterior (8 triples al descanso) y a la genial actuación de Abalde , que una vez más brilló por encima del resto. El joven talento nacional ha dado ya el salto que todos esperaban de él desde hace años. Crecimiento que le sitúa en el punto de mira de los grandes y que le abre las puertas de la selección. A su inspiración su unió la de Marinkovic , cuyos triples lideraron un parcial de 11-2 que equilibró el choque poco antes del descanso (50-46, min. 19).

Decisivo Deck

Por entonces, el Valencia le había perdido ya el respeto al Madrid y jugaba de tú a tú en un choque de altísimo nivel . El mejor, sin duda, de todos los que se han disputado hasta el momento en esta Fase Final de la ACB. Los naranjas salieron vencedores del intercambio de golpes en el que se convirtió el tercer cuarto, acumulando su primera ventaja tras un triple de Sastre (65-67, min. 26). La diferencia nunca fue mayor de cuatro puntos para los naranjas, que pusieron contra las cuerdas al campeón durante muchos minutos. Sin Abalde en cancha, fue D ubljevic el que asumió la responsabilidad con nueve puntos casi consecutivos que obligaron al Madrid a pedir tiempo muerto (78-82, min. 34).

Con Tavares fuera por problemas de personales, Laso eligió a Deck para defender al montenegrino y el experimento le salió bien. No solo porque el pívot no volvió a anotar en todo el partido -falló incluso dos tiros libres que hubieran puesto por delante al Valencia-, sino porque el argentino se convirtió en el mejor aliado de Campazzo para desatascar el encuentro . Entre los dos sumaron nueve de los últimos once puntos del Real Madrid, que estuvo más certero en los instantes finales. Ahí, al Valencia le faltó algo más que el talento de Abalde, superado en ese tramo final en el que el campeón sacó a relucir sus galones para seguir con vida en el torneo.

