El Andorra deja moribundo al Real Madrid

Crónica

El Real Madrid tiene pie y medio fuera de semifinales . De hecho, a falta de lo que ocurra en el duelo de esta noche entre el Valencia y el Burgos, los blancos necesitan casi un milagro para seguir en la lucha por el título tras caer frente al Andorra en un duelo en el que nunca dieron la impresión de poder llevarse la victoria. Precipitados y sin chispa , los blancos pagaron el esfuerzo de la victoria frente al Valencia y ven ahora cómo sus opciones de estar en la siguiente fase pasan por una carambola que incluye demasiadas variables.

Tras haber evitado la eliminación con el triunfo agónico ante el Valencia el pasado lunes, parecía que el duelo ante el Morabanc Andorra era poco más que un trámite para el Real Madrid . No lo veía así Laso, que no se guardó nada en el inicio, poniendo a Campazzo al frente a pesar de que el argentino había jugado casi todo el partido ante los naranjas . No se fiaba el técnico blanco y tenía razón, pues a pesar de las bajas, el equipo del Principado se lanzó a por la victoria sin importarle que sus opciones de clasificación fueran casi nulas.

Un parcial de 10-0 puso sobre aviso al Madrid mediado el primer cuarto (19-10, min. 9). Pidió un tiempo muerto Laso buscando una reacción que no llegó . Al contrario. La laxa defensa de los blancos permitió demasiados tiros fáciles a su rival, que no desaprovechó las facilidades para irse al descanso con doce puntos de ventaja (42-30).

Con Rudy en la grada -descanso por precaución- la retaguardia del Madrid se resintió. Huérfana de ese espíritu de lucha que tan bien encarna el balear y que ayer dejó solo a Campazzo . El argentino, demasiado cansado, lo intentó de todas las maneras, pero fue incapaz de enganchar a su equipo al partido. El Andorra solo vio peligrar la victoria al final del tercer cuarto, cuando un arreón de carácter de los blancos les acercó a seis puntos (60-54, min. 28).

Fue un espejismo, pues nunca igualaron de verdad en intensidad a su rival. Porque nunca creyeron en la victoria como sí lo hizo el Morabanc Andorra. Fue Tyson Pérez el que contribuyó a romper el choque de manera definitiva . Primero con un tapón estratosférico a Thompkins y luego con seis puntos consecutivos que lideraron un parcial brutal que puso a los azulones veinte arriba (83-63, min. 35). Quedaban cinco minutos en los que el Madrid no bajó los brazos. Al menos, el espíritu de lucha siguió vivo. Inconformista el campeón. Sabedor de que se le escapaba la clasificación para semifinales . Un pase que ya no depende de sí mismos, y que deberá buscar aliados en la última jornada. Un triple empate que incluya al Gran Canaria o al Valencia Basket es su única opción. Carambola que podría resucitar a un Real Madrid moribundo que no imaginaba esta situación antes de empezar la fase final de la ACB.

