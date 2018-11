Así evitó LeBron James colapsar cuando los Lakers no ganaban

S. D.

@abc_deportes Actualizado: 13/11/2018 13:58h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las cosas han cambiado mucho en Los Ángeles las últimas semanas. El fichaje de LeBron James por los Lakers en verano trajo consigo, como era de esperar, una enorme expectación en torno al equipo. Sin embargo, su comienzo en la NBA no fue el esperado. Tres derrotas en los primeros tres partidos encendieron las alarmas y llegaron a preocupar seriamente a la estrella de Akron.

Pero frente a los Suns se produjo un punto de inflexión. La primera victoria de la temporada sirvió para que el equipo comenzara a reencontrarse consigo mismo. Tanto es así que los Lakers suman actualmente tres victorias consecutivas, cinco en los últimos seis partidos. En este buen momento, LeBron James ha concedido una entrevista a 'Yahoo Sports' en la que ha abordado esta realidad:

«No he cambiado nada exteriormente, pero ya me conoces. Sabes cómo soy. Casi colapso la semana pasada. Tuve que sentarme y recordarme a mí mismo: "Sabías en lo que te estabas metiendo". Este proceso ha sido bueno para mí. Sólo tengo que seguir siendo paciente». «Tengo que recordar que este es un equipo joven. estamos empezando a crear algunos buenos hábitos. Eso es lo que importa ahora», ha añadido 'The King''.