El Real Madrid se queda sin margen de error en la Euroliga, donde debe ganar los dos últimos partidos si quiere tener opciones de estar en cuartos de final. Una ronda que no se pierde desde 2012, en el único año que los blancos no jugaron los playoffs con Laso en el banquillo. Ante el Efes, el equipo dio la cara durante media hora, pero se desquició antes del último cuarto lastrado por las decisiones arbitrales que enviaron a Laso al vestuario antes de tiempo y por la calidad de un Micic genial que comandó la victoria del conjunto turco.

[ Así está la clasificación de la Euroliga]

Se enfrentaba a terreno desconocido el Real Madrid, que tras una década de clasificación holgada para cuartos, veía el horizonte de la eliminación sobre su cabeza a tres jornadas del final. Tocaba apretar los dientes y el primer envite era de aúpa: un Efes plagado de estrellas que llegaba al WiZink con la necesidad de ganar para mantener el factor cancha en cuartos. Reto que exigía la mejor versión de los blancos, visible solo a cuentagotas durante la mayor parte de la temporada.

Reaparición de Rudy

Para el equipo de Laso, no había red esta vez. Pues ni siquiera ganando dos de los tres partidos que tenía por delante tenía asegurada la clasificación. Con ese panorama, los blancos salieron a la cancha dispuestos a plantar cara a uno de los cocos de la competición. Un equipo pleno de talento, con tres de los pilares ofensivos de la competición. Golpeó primero Simon, autor de 13 puntos en el cuarto inicial, en el que al Madrid le costó entrar en juego. Cada ataque turco terminaba en canasta hasta que Laso puso en pista a Taylor, su talismán defensivo, cuya presencia limitó el acierto del Efes. Por ahí comenzó a crecer el Madrid, bien dirigido por Alocén, que aprovechaba también su instinto para encontrar el aro. Entre el base y Garuba, los más jóvenes del vestuario, se las apañaron para reenganchar a su equipo al partido tras un inicio irregular (20-20, min. 10).

Una de las noticias positivas del choque para Laso era la vuelta de Rudy, ausente desde la Copa del Rey por lesión. Al balear se le vio fuera de ritmo, pero aun así su influencia en el juego es total. Con él en la cancha el Madrid jugó sus mejores minutos, plantando cara al gigante turco y secando a Larkin, que al descanso todavía no había sumado ningún punto. Era Micic el principal surtidor ofensivo del Efes, que sobrevivía a los triples blancos gracias al talento del base serbio (35-31, min. 16).

Laso, expulsado

Por entonces, el duelo entre Tavares y Sanli, los dos gigantes, había acaparado ya buena parte de los focos. Más liviano el juego del turco; más potente el del madridista, aunque igual de efectivos ambos. El choque era una batalla igualada, que se rompió antes del último cuarto, desequilibrado por la calidad de Micic y por la actuación de los colegiados. El serbio cocinó la primera gran ventaja del Efes (50-62, min. 25) a la que había reaccionado bien el Madrid de nuevo con Alocén y Garuba como baluartes inesperados (62-67, min. 28).

Buscaba el Madrid la remontada cuando comenzó el festival del pito. Sinfonía patrocinada por el trío arbitral, que en apenas dos minutos señalaron dos faltas muy dudosas y tres técnicas casi seguidas. La primera, para Rudy Fernández; las dos últimas para Pablo Laso, que no pudo dirigir el último cuarto. Se fue ofuscado el técnico, enfadado por lo que acababa de ver y también por lo que él considera desde hace tiempo que es una persecución contra su equipo. «¡Llevamos 30 jornadas así! No te preocupes, que me voy, pero llevamos así 30 partidos», se quejaba el vasco.

🔥 @pablolaso ESTALLA. ¡Menudo enfado del entrenador del @RMBaloncesto! 😡



"NO TE PREOCUPES QUE ME VOY. NO TE PREOCUPES. ME VOY. ESTOY CANSADO, TODO EL AÑO ASÍ"#EuroligaDAZN 🏀 pic.twitter.com/6H1uQQusHa — DAZN España (@DAZN_ES) March 30, 2021

Entre unas cosas y otras, la ventaja de los turcos se fue hasta los doce puntos antes del último cuarto. Una losa imposible de levantar ya para un Real Madrid que acabó deshecho, ajusticiado por Larkin (que anotó sus 16 puntos en esos últimos once minutos) y que terminó cayendo de una manera dolorosa e indigna. Habrá que ver si es capaz de levantarse para medirse al Olympiacos el viernes, en un choque trascendental en el que ya no habrá red.