Baloncesto La Euroliga echa el cierre a la temporada La falta de seguridad médica y la dificultad para organizar la competición a nivel europeo obligan a cancelar la temporada

Emilio V. Escudero Actualizado: 25/05/2020 13:23h

No habrá campeón de la Euroliga por primera vez en la historia. Un día después de la jornada elegida para haberse disputado la Final Four de Colonia, los responsables de la competición se reunieron para analizar el futuro de la misma y decidieron no continuar adelante por la dificultad que entraña organizar el torneo a nivel europeo en mitad de la pandemia del coronavirus.

La reunión telemática de los once equipos con plaza permanente, entre los que están el Real Madrid, el Barcelona y el Baskonia, decidió tras una hora de debate que no continuaría adelante con el proyecto que habían diseñado hace semanas para acabar la temporada con una final a ocho.

Analizada la situación, con la amenaza del coronavirus aún muy importante en muchos países, la mayoría de los clubes implicados decidieron que lo más prudente era no seguir compitiendo. En esa decisión pesó, también, la opinión de los jugadores, que en su mayoría eran más proclives a no disputar el resto del torneo.

En su comunicado oficial, la Euroliga aduce a esos problemas médicos como uno de los condicionantes más importantes para no continuar adelante. La diferente incidencia del virus en los países europeos hacía complicado que los equipos pudieran entrenarse en igualdad. Además, las restricciones al movimiento de ciudadanos en la Unión Europea complicaban el viaje de los equipos.

«Sin duda, esta es la decisión más complicada que hemos tomado en nuestros veinte años de historia. Por razones que se escapan a nuestro control, hemos sido forzados a acabar con la temporada más exitosa del baloncesto europeo. La decisión llega dos meses y medio después de que los socios quisieran continuar con la competición, lo que ha hecho que pusiéramos los esfuerzos en ello, sin poder conseguirlo», explica Jordi Bertomeu, presidente de la Euroliga.

Los equipos con plaza esta temporada la mantendrán para la siguiente, tanto en la Euroliga como en la Eurocup. Además, no se señalará a ninguno como campeón, por lo que el título queda desierto por primera vez en la historia.

El Real Madrid y el Barcelona, que a priori querían seguir adelante, han entendido la situación y no podrán luchar por el título esta temporada. Les queda, a falta de que se dé luz verde el próximo fin de semana, la opción de levantar la ACB, que sí espera poder disputar su torneo final en una sede que aún está por decidir.