El TD Systems Baskonia cayó (77-84) este viernes ante el Alba de Berlín y dio otro paso atrás en su aspiración a estar en el 'Top 8' de la Euroliga, con solo un segundo cuarto dominante en el Fernando Buesa Arena, ante un rival que venía tocado.

Ambos equipos lo estaban, en malas rachas, pero para el campeón de la Liga Endesa, llamado a estar en los 'playoffs', la presión empieza a ser grande. Un ex del Buesa como Jayson Granger fue protagonista en el asalto alemán a Vitoria. Los de Dusko Ivanovic se quedan con 9-12, a tres triunfos de poder estar en ese 'Top 8' caro que afronta en crisis europea el cuadro vasco.

En el torneo doméstico son siete las victorias seguidas, pero en Euroliga son tres derrotas consecutivas. No logró mandar en un duelo de mucho ritmo, de muchos ataques, que exigía una mejora en defensa. Lo hizo el Alba, pero ayudó mucho un Baskonia sin soluciones en ataque. Polonara (23 puntos) estalló en el primer tiempo y no hubo otro líder cuando se puso cuesta arriba.

Henry hizo mejor de generador que Vildoza y Giedraitis y Peters sumaron en el siguiente escalón de anotación. Las pérdidas no castigaban a un Alba que aceptó el intercambio de golpes tras un 50-46 al descanso. La notación visitante fue más repartida, en una búsqueda de recursos que siguió desde la defensa.

Granger fue creciendo y la falta de ideas de Baskonia le llevó a no salir de Henry, Polonara y algo de Vildoza. A Ivanovic no le convencieron por dentro ni Jekiri, ni Diop, ni un Fall en buen momento y que no tuvo minutos. En la reanudación comenzó a cambiar el partido el equipo de Berlín de un Aíto García Reneses ausente por estar superando el coronavirus.

La renta de dos canastas pasó a instalarse a favor de los visitantes en una pobre anotación de Baskonia. Un 2+1 de Polonara recortó en el último minuto, pero entre las bandejas de Eriksson, Siva que volvió a sumar tras una gran primera parte, las decisiones de Granger y un triple de Lo para la sentencia dieron otro revolcón a un Baskonia en problemas en Euroliga.