Baloncesto España, la mejor cantera del continente Las diferentes categorías inferiores españolas, tanto masculinas como femeninas, consiguieron, con cuatro, más medallas durante el verano que ningún otro país

S.D.

España se ha erigido en el mejor país de este verano en los distintos Europeos de categorías inferiores de baloncesto al acumular un total de cuatro medallas, el doble que Croacia, Serbia y Alemania, sus tres perseguidoras en esta clasificación.

En los seis Europeos de Formación de FIBA de este verano, los equipos españoles han conquistado un oro en el Europeo sub 20 femenino de Hungría, dos platas en el sub 18 femenino de Italia y en el sub 16 masculino de Serbia, y el bronce del pasado fin de semana en el Europeo sub 16 femenino de Lituania.

La igualdad en el baloncesto europeo ha marcado las seis citas formativas, con seis campeones distintos: España, Alemania e Italia en categoría femenina; Israel, Serbia y Croacia en masculina. España ha sido la única en jugar tres finales; consiguieron un oro y dos platas, a las que se ha añadido el bronce de la sub 16 femenina.

La sub 20 femenina inauguró el palmarés con un gran oro, después de derrotar a Francia en cuartos de final y rematar el campeonato con una victoria contundente ante Serbia. Por su parte, la sub 18 femenina demostró su competitividad con dos victorias ajustadas en cuartos ante Bélgica y en semifinales ante Hungría, antes de una final en la que no pudo con Alemania.

La sub 16 masculina consiguió la segunda medalla para España en un campeonato en el que jugó un gran baloncesto y sólo un tiro errado en el último segundo de la final impidió conseguir el oro. El último podio se completó el pasado sábado por la sub 16 femenina rehaciéndose de la derrota en semifinales ante Italia, a la postre campeona, con tiro final para ganar el partido.

Además, la sub 20 masculina perdió en cuartos de final ante Israel, que finalmente ganó el título, mientras que la sub 18 masculina sólo perdió un partido de los siete disputados, el fatídico de octavos de final ante Montenegro.