Rudy Fernández: «Estoy un poco cansado del baloncesto»

Ha sido una mañana larga en Valdebebas, con entrenamiento intenso del Real Madrid. Al terminar, tras pasar por las manos del fisioterapeuta, Rudy Fernández (Palma de Mallorca, 1985) hace un alto para atender a ABC a pocas horas del estreno en la Copa del Rey, ... a la que los blancos llegarán con las bajas confirmadas de Randolph y Taylor, y con las dudas de buena parte del vestuario, magullado por las lesiones en las últimas semanas. Entre ellos, el balear, cuya espalda sigue provocándole ausencias intermitentes , aunque tiene claro que por nada del mundo se perdería el torneo que comienza hoy con el duelo ante el Valencia Basket.

¿Cómo se encuentra después del golpe del último día?

Bien, dentro de lo que se puede. Al final son muchos partidos y es inevitable que haya lesiones. He podido entrenar bien hoy y espero estar listo para disputar la Copa sin problema.

Según pasan los años, ¿hace algo especial para cuidar la espalda?

Está claro que el tiempo pasa y que cada vez hay que cuidarse más para poder alargar la carrera. Sí que hace años que me cuido de manera especial, haciendo trabajo específico para la espalda y tratando de que mi alimentación sea lo más ordenada posible. Pero tampoco me vuelvo loco, porque sé que hace tiempo que tengo que convivir con el dolor para jugar.

¿Está siendo una temporada dura en lo físico para ustedes?

Para nosotros y para todos los demás equipos. Como le decía antes, es lógico. Tenemos muchos partidos, hay mucha carga de esfuerzo y también un componente de incertidumbre añadido por el coronavirus. Ese desgaste mental provocado por la pandemia es muy duro también y cuesta sobrellevarlo. Porque hay veces que viajas y no puedes jugar y otras que se te acumulan los partidos. Hasta tres por semana en ocasiones.

¿Cree que se sigue sin pensar en el jugador?

Pero es lo que hay. Ya lo hemos dicho muchas veces y no podemos hacer nada más que salir a la cancha e intentar hacerlo lo mejor posible por la gente que no está con nosotros y que nos ve desde su casa. Luego, si hay lesiones, pues tenemos que luchar los que estemos sanos. No hay más.

«No es la primera vez que llegamos tocados a la Copa y salimos con una sonrisa en el rostro. Los que estemos sanos saldremos a darlo todo ante el Valencia»

No es la primera vez que llegan a la Copa en problemas y salen victoriosos. ¿Ayudan esas desgracias a unir al grupo?

Tiene que ser así. Los que podamos llegar y estar sanos ante el Valencia debemos darlo todo. Ha sido una temporada complicada para nosotros, con la lesión de Randolph, la marcha de Campazzo y luego otras lesiones menos graves que nos han ido minando. Aun así, sabemos cómo es la Copa, que es un torneo diferente en el que todo puede pasar y aunque lleguemos tocados vamos a darlo todo para intentar ganar. Siempre lo hemos hecho así. No es la primera vez que llegamos mal a la Copa y salimos con una sonrisa en el rostro.

Hablaba antes del desgaste mental que provoca la pandemia, ¿cómo lo lleva usted?

Pues como todos. Hace un año estábamos celebrando la Copa en Málaga sin ningún tipo de problema y en doce meses todo se ha vuelto una pesadilla. Es difícil de llevar y claro que cansa, pero tenemos que confiar en que pronto podamos volver a la normalidad. Muchas veces es peor ese desgaste mental que cualquier otra lesión. Porque parece que nos hemos acostumbrado a que haya 300 muertos al día y que no pase nada. Es una triste realidad a la que nos ha llevado la pandemia, pero no podemos bajar los brazos. Hay que colaborar todos para que esa cifra baje y que haya menos fallecidos. Es una responsabilidad que pasa por cada uno. Nosotros tratamos de no salir apenas de casa, porque sientes miedo por los tuyos. Por los niños que van al cole y no sabes cómo pueden regresar y por el resto de familiares.

¿Ha sacado alguna lectura positiva de todo esto?

Es difícil, porque en nuestro caso no es posible ni siquiera lo de pasar más tiempo con tu familia. Entre los entrenamientos y los viajes apenas nos queda tiempo.

«El desgaste mental que está provocando toda esta situación es muy duro y muchas veces cuesta más sobrellevarlo que una lesión»

¿Piensa más ahora en el futuro?

Sí que reflexionas y te paras a pensar en cómo será tu vida en unos años o en cómo quieres que sea. Yo tengo claro que quiero jugar con mis hijos muchos años más y que tengo muchas cosas que hacer en mi vida cuando acabe el baloncesto.

¿Tiene claro ya lo que hará cuando se retire?

Me queda un año más de contrato y trato de no mirar mucho más allá. Cuando era joven quizá lo hacía más, pero ahora voy más al día a día y solo quiero estar bien para la Copa.

¿Pero se ve jugando hasta los 40, como Felipe Reyes o Pau Gasol?

¡Qué va! No me veo llegando a esa edad. La verdad es que estoy un poco cansado de todo, del baloncesto y de todos los partidos que hay. Como le digo, cuando acabe mi contrato ya veré si continúo un año más o si doy un paso atrás para dedicarme a mi familia, que también es importante. Yo creo que no llegaré hasta esa edad, aunque ya le digo que no lo pienso mucho y que prefiero ir poco a poco.

¿Y a Pau, lo verá en los Juegos?

Pues voy hablando con él cada cierto tiempo y creo que tiene buenas sensaciones ahora mismo. Pero necesita competir para poder estar en los Juegos y eso es lo que le falta.