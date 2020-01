Liga Endesa Pablo Laso: «A veces soy más duro con mis jugadores cuando no hay cámaras» El técnico del Real Madrid hace una pausa en el cargado calendario del equipo para analizar con ABC la primera mitad de temporada

Pablo Laso (Vitoria, 1967) aparece puntual a su cita en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Deportiva. El técnico del Real Madrid, metódico para todo, lo es también a la hora de marcar los tiempos. Se le nota cansado, recién llegado de Rusia y a unas horas de recibir al Baskonia (hoy, 18.30, Movistar+), pero se olvida del reloj y disfruta durante unos minutos alejado de la canasta, mientras repasa para ABC la primera mitad de temporada y su periplo vital en el equipo blanco, al que ha llevado a protagonizar una de sus mejores épocas.

¿Con qué sensaciones ha vuelto de Moscú?

Era la primera vez que jugábamos dos partidos seguidos fuera en Euroliga en la misma ciudad. Han sido cinco días lejos de casa a mitad de temporada y creo que los resultados son malos, porque hemos perdido, pero ha sido una experiencia positiva porque hemos aprendido de una situación nueva para el futuro. El mes de diciembre ha sido muy accidentado para nosotros con el tema de lesiones. De hecho, Fuimos a Rusia aún con bajas y con algunos jugadores que acaban de regresar y que tienen que coger su mejor ritmo. Por eso, no le doy más importancia a las derrotas, porque no tiene sentido hacerlo en una fase regular de 34 partidos. Está claro que hay que medir la temporada por los resultados, pero hay que poner estas derrotas en el contexto adecuado y pensar que veníamos de ganar 14 partidos seguidos en una competición durísima, a la que hay que añadir el desgaste de la Liga Endesa...

¿Cómo se aguanta este calendario tan cargado?

Pues primero, sabiendo que no queda otro remedio que hacerlo. Y luego, sabiendo que tenemos que tener una plantilla muy larga e intentar ser siempre competitivos sin tener en cuenta el momento de la temporada que atraviesas. Es el calendario que hay y los demás equipos están igual.

¿Pero cómo se trabaja para jugar un partido cada tres días?

Pues, sobre todo, cuidando el aspecto físico. El trabajo de los fisioterapeutas, de los médicos y los recuperadores ha ganado peso específico en los últimos años porque el esfuerzo de los jugadores es muy amplio. Se habla solo de partidos, pero yo quiero hacer hincapié en los viajes y en los descansos. Porque va todo unido. Como responsable del equipo, debes tener en cuenta que tienes que cuadrar todo para que tus jugadores no noten ese cansancio.

¿Y qué hay de la fatiga del entrenador? Porque de eso no se habla nunca...

Es verdad y es algo que existe. Para mitigarla, yo siempre me apoyo mucho en mi grupo de trabajo. En mis ayudantes, en la gente de prensa, médicos, utilleros... somos todos una familia. Para todos es muy estresante y tienes que intentar no tener altibajos. Hay que disfrutar de lo bueno sin regodearte y en lo malo, igual.

¿Y es una tarea sencilla?

No, pero tienes que plantearlo así. Hay que desconectar y volver a engancharse. No es fácil. Esta semana, por ejemplo, hemos vuelto de Moscú el jueves de madrugada y al día siguiente ya estábamos entrenando y hoy jugaremos con el Baskonia, que está igual que nosotros. El entrenador tiene que hacer un ejercicio para mantener una línea de trabajo que sea efectiva en el tiempo sin mirar hacia posibles finales, porque si lo haces, quizá no llegues nunca a jugarlas.

¿Hay muchas soledad en la figura del técnico?

Sí, y no pasa nada. La gente habla de la soledad como algo malo, pero yo no lo asocio a algo negativo. Al contrario. Yo veo a Zidane caminando solo por la Ciudad Deportiva muchas mañanas y no pienso en lo solo que está, sino en que está en su momento. Como lo hago yo muchas veces. La soledad te ayuda muchas veces a ver las cosas de una manera diferente o a tomar decisiones.

¿Es de los que le gusta salir a dar un paseo para ordenar las ideas?

Depende del sitio y del momento. Hay veces que me despierto muy temprano para dar un paseo y para poder volver antes de que todos se pongan en funcionamiento y otras veces prefiero quedarme en la habitación. No soy de hacer turismo, eso sí. Para que se haga una idea, le diré que esta vez ha sido la primera en 30 años de profesional -como jugador y como técnico- que he visitado la Plaza Roja en Moscú. La gente se sorprende, pero es así. Había ido muchas veces a Moscú pero me había quedado siempre en el hotel. No tengo una rutina. Me gusta tener mis momentos, pero no son algo premeditado.

¿Ha aprendido mucha psicología en estos años al frente del Real Madrid?

No lo sé, porque he oído tantas cosas sobre mí que ya no sé si lo hago bien o mal. Me dicen que soy muy duro porque echo muchas broncas y que soy muy blando porque dejo que los jugadores tengan mucha libertad en la cancha. Entiendo lo que se diga sobre mí y lo acepto, pero eso no me va a cambiar. Lo que sí intento es aprender de todo el mundo y en estos años he aprendido mucho de mis jugadores. No sé si es psicología o no, pero creo que soy mejor gestor del grupo que cuando llegué. Ellos son los que más me han enseñado.

Cuando se ve en los tiempos muertos echando esas broncas a sus jugadores, ¿qué sensación le queda?

No me produce ninguna sensación extraña. Me hace gracia. Se ríe mi mujer o me gastan alguna broma mis hijos... Pero no tengo la sensación desagradable de haber hecho algo mal. Es mi manera de ser y no pienso que deba cambiar porque haya una cámara delante. Puede que haya quien piense que soy muy duro con los jugadores en los tiempos muertos, pero hay veces que soy más duro cuando no hay cámaras. Y al revés. Lo que tienes que hacer es medir cada momento y ser tú mismo. No creo que los tiempos muertos sean el momento estelar de mi trabajo, pero desgraciadamente muchas veces parece que es así.

¿Y le duran mucho los enfados?

No soy una persona a la que le duran mucho los enfados. Tengo un pronto enérgico, pero no me duran mucho los enfados. Eso sí, si realmente me enfado, me enfado para toda la vida. Puedo tener un cruce de cables, pero luego lo pienso y se me pasa muy rápido. Aunque hay cosas que me enfadan para toda la vida...

¿Como cuáles?

Mire, me enfado mucho cuando el equipo no da todo lo que tiene. Cuando no veo esfuerzo en el trabajo, me enfado mucho. Creo que los deportistas deben dar siempre el máximo y eso no implica que se juegue bien o mal. Pero si me llega un jugador después de verano en una condición que no es la idónea, me enfado; y si llego a entrenar y no están listas las canastas o lo que yo tengo planificado, me enfado.

¿Es maniático?

Alguna cosa creo que sí, pero no especialmente. Era más maniático cuando era jugador. Entonces, siempre tenía que jugar con los mismos calcetines si es que habíamos ganado el partido anterior. Ahora lo soy menos, pero a veces pienso que hemos perdido porque me he puesto un traje en vez de otro. No lo sé. Son pequeñas cosas, aunque no es algo que vea mal. Creo que las manías son una manera de ordenarse y que te ayudan a concentrarte. El ejemplo perfecto es Nadal, que es un referente en todo y también en eso. Cuando le ves colocando las botellas en el intercambio de campo, puedes pensar que es un maniático y en realidad lo que está haciendo es buscar su orden. Centrarse. Son rutinas que te ordenan y todos las tenemos. Son buenas si no se descontrolan.

¿Cuál es el secreto para que Laso lleve 10 años en el banquillo de un club tan exigente como el Real Madrid?

No lo sé, porque tampoco lo pienso mucho. Prefiero centrarme en el día a día. En lo que tengo por delante. Es mi manera de ser. Lo único que me ha guiado durante estos años es lo que dije en la primera rueda de prensa, que era que quería recuperar el estilo y la seña de identidad de lo que había sido siempre el Real Madrid de baloncesto. Quería que la gente volviera a disfrutar con el equipo como siempre lo había hecho y esos orígenes no los pierdo. Además, creo que en buena manera eso lo hemos logrado y es de lo que más orgulloso me siento. Eso se puede conseguir sin ganar, pero no soy tonto. Sé que estoy en el Real Madrid y que los títulos son muy importantes. Es el club más exigente, pero si hay un camino para conseguir esos éxitos creo que se ha demostrado que el mejor es ese que nos enseñaron las leyendas que han lucido antes este escudo.

¿Le ruboriza que le comparen con Ferrándiz o Lolo Sainz?

No me ruboriza, me enorgullece. Pedro y Lolo son dos referentes del banquillo. Lo que ha sido el Real Madrid en la historia es, en buena parte, gracias a ellos. Los dos marcaron un camino. Pedro Ferrándiz como precursor, lo más difícil; y Lolo Sainz después, continuando una senda que muchos podían pensar que iba a acabar ahí. Nosotros lo único que hemos hecho es imitar aquello y hacerlo de la mejor manera. Que a mí me comparen con ellos es motivo de orgullo, pero yo solo me siento como un pequeño grano de arena en la historia gigante de este club que es el Real Madrid, en el que muchas personas empujan para que siga siendo grande, empezando por el presidente.

¿Y cómo es la relación de Florentino Pérez con la canasta del Real Madrid?

El presidente se muestra siempre muy cercano con nosotros y nos transmite mucha confianza. A veces tengo que frenarle un poco y decirle, «calma, presi», porque él siempre nos dice que vamos a ganar. Es su manera de ser, pero normalmente la gente que destila tanta confianza es también la que se muestra más exigente. Y él es muy exigente. Eso es bueno. Es algo que valoramos. Es muy cercano al equipo, sin tener que estar aquí todos los días viendo los entrenamientos. Para eso están Juan Carlos Sánchez y Alberto Herreros, los dos responsables de la sección, que son los que comparten el día a día con nosotros.

«Me sorprende poco lo que está haciendo Doncic y eso habla muy bien de la formación que le dieron en el Real Madrid y lo buena persona que es»

¿Qué hace Laso cuando no piensa en baloncesto?

Me cuesta mucho desconectar durante la temporada. Durante el verano leo bastante, pero a lo largo de la temporada me resulta imposible concentrarme. Por eso, intento distraerme con alguna serie o alguna película que me ayude a evadirme, pero me cuesta. Si tengo algún rato, me gusta ir a comer con mis amigos o pasar un rato con la familia...

¿Y no siente que se está perdiendo muchas cosas por culpa del baloncesto?

No, porque es mi profesión y es algo que he elegido. Lo acepto y mi familia, también. A veces me gustaría hacer otras cosas, sí, pero no lo cambio. No tengo un horario de oficina, pero es lo que me gusta y lo que elegí hace muchos años cuando empecé a ser jugador de baloncesto.

¿Lee o escucha lo que se escribe o se dice de usted y del equipo?

Sí, a mí no me importa. No soy de los que dicen que no lee la prensa. Me gusta informarme por las mañanas. Creo que es parte de mi trabajo. Me levanto y leo siempre lo que ha pasado en la NBA, veo estadísticas... Ahora mismo, las redes sociales te traen la información casi al instante y eso es una fortuna.

¿A Doncic entonces no le ve por la noche? Porque él no se pierde un partido de ustedes...

(Se ríe). Sí, pero él nos ve por las mañanas y nosotros tendríamos que trasnochar. Si él jugara a las tres de la tarde le vería más, pero haciéndolo a las tres de la madrugada no tengo tiempo para verle en directo... (Bromea).

¿Se esperaba su explosión?

Yo creo que sorprende un poco a todo el mundo, pero un poco menos a los que hemos compartido estos años de atrás con él. No me sorprende tanto porque conozco su capacidad para adaptarse a cada situación. Lo ha hecho desde que llegó aquí con 13 años y comenzó a jugar y a entrenar con chavales mayores que él. Siempre ha sido capaz de adaptarse y dar su mejor versión. Me alegra además verle así, porque habla muy bien de su formación en el Real Madrid, pero sobre todo habla muy bien de él, que es un gran chaval.

Dice que cuando deje la NBA volverá al Real Madrid, a ver si se cansa rápido ¿no?

Ojala, pero no sé, yo creo que va a tener una carrera muy larga y muy exitosa en la NBA.