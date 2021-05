CRÓNICA DIRECTO

No estará el Real Madrid en la Final Four, derrotado en el duelo decisivo ante el Efes a pesar de haber jugado el mejor partido de la serie. Mandó por momentos el conjunto blanco en Estambul, donde soñó con la victoria hasta el último minuto. Orgulloso a pesar de los problemas y cargado de fe, volvió a remontar once puntos en la segunda parte y se plantó por delante en el marcador en los instantes finales, en los que la templanza de Larkin y el oportunismo de Simon terminaron por derribar a los de Laso, que rozaron el milagro y se vuelven a casa con la cabeza bien alta.

Las lesiones han adelantado el futuro del Real Madrid. Ese que los más optimistas esperaban para la próxima temporada y que las circunstancias adversas han hecho madurar antes de tiempo. Solo así se entiende que el conjunto blanco le plantara cara al Efes, en Estambul, en los primeros minutos del duelo decisivo por la Final Four con un quinteto integrado por Garuba, Alocén y Abalde. 22 años de media, pero décadas de descaro. Torrente de talento que es presente y que impulsó al equipo de Laso en el primer cuarto.

El intercambio de golpes inicial no amedrentó al Madrid, cómodo en esa defensa zonal mixta que tan buenos resultados le ha dado a Laso en los últimos compromisos y con la mirilla afinada. Era Alocén un faro brillante, capaz de encontrar a sus compañeros y de mirar también al aro con ambición. Sin miedo al fallo. Temores que ha ido dejando atrás en una temporada en la que le ha tocado asumir más responsabilidad de la esperada y que no le ha pesado, como se ha visto a lo largo de toda la eliminatoria. Sus siete puntos del primer cuarto confirmaron ese crecimiento (16-19, min. 9) y le dieron al Madrid una ventaja mínima que fue cuidando como si fuera un tesoro.

Ese trabajo defensivo volvió a contar con la presencia de Tavares, recuperado para el duelo decisivo después de haber visto casi toda la serie desde el banquillo por una lesión. Su irrupción en el partido, aún falto de ritmo, fue una declaración de intenciones. Dos rebotes y una canasta frustada por el mazazo de Sanli. El pívot devolvió al Madrid la fortaleza física bajo el aro y por ahí empezó a crecer más la distancia, que llegó a ser de seis puntos tras un 2+1 de Laprovittola (33-39, min. 17).

Estaba mejor el Madrid, que defendía muy bien y creía más en la victoria, pero no tenía en sus filas un jugador como Micic, capaz de ganar él solo un partido. De romperlo y desequilibrarlo, como hizo tras el descanso. Su muñeca, que el próximo año pondrá rumbo a la NBA, lideró un parcial de 19-3 que puso al Efes en órbita -once arriba, la máxima del partido para ellos- y que obligó a Laso a poner en pista el plan B. El de los veteranos. El comandado por Llull y Rudy, dos guerreros en la retaguardia, y por el brazo de seda de Trey Thompkins, que anotó dos triples consecutivos que reengancharon a los blancos al partido (57-53, min. 28).

Volvía a creer el Madrid y volvía ver fantasmas el Efes, que tras la tercera falta de Micic veía cómo Singleton ejercía de salvador a la espera de Larkin, aún con cero puntos en su casillero. El pívot, un dolor para la defensa zonal de Laso, continuó con su festival para mantener a flote al conjunto turco justo antes del despertar del base americano. Entre ambos pusieron contra las cuerdas al Madrid (68-64, min. 32), cuya fe en la victoria era ya por entonces indestructible.

Cuatro triples consecutivos de los blancos enjugaban cada ataque turco, en el que Larkin era ya el protagonista casi absoluto. Así se llegó al último minuto, con el marcador igualado. Con el Madrid creyendo en la Final Four y en un triunfo histórico. Con la defensa como bandera. Así buscó ahogar el talento de su rival y casi lo consiguió. Porque fue Simon, sobre la bocina de posesión, el que anotó un triple estratosférico que se clavó como un puñal en el corazón de los blancos. Canasta inesperada que hacía estéril el esfuerzo y obligaba a un milagro más. El enésimo del Madrid en esta serie. Épica que no tuvo premio esta vez, pues el intento de Llull se estrelló contra el aro y sepultó las opciones de clasificarse para la Final Four. Adiós con orgullo de un equipo que es leyenda hasta en la derrota.