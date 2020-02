NBA Durant clama por la legalización de la marihuana: «Todos toman café todos los días»

Actualizado: 28/02/2020 19:49h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Kevin Durant se ha posicionado respecto a uno de los grandes temas que sobrevuelan el deporte estadounidense en los últimos años: el canabis. El jugador de los Brooklyn Nets, como otros atletas de la NBA, considera que la sustancia, siempre y cuando se utilice con fines terapéuticos, debería estar normalizada y no perseguido su uso.

Mientras que en la MLB o la NHL han decidido dejar de sancionar los positivos por su consumo, la NBA sigue vetándola. «Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate», afirmó en 'All The Smoke', el podcast que hacen dos exjugadores, Matt Barnes y Stephen Jackson, ambos reconocidos consumidores durante su etapa en las canchas.

«Todos en mi equipo toman café todos los días o salen a tomar vino después de los partidos. Toman un trago aquí y allá. La marihuana debería estar a ese nivel», clamó Durant.

Además, refiriéndose a las personas que han sido detenidas tan solo por estar en posesión de marihuana, fue concluyente: «Comencemos a sacarlos de la cárcel. Ese es el siguiente paso».