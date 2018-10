Un duelo entre Arlauckas y Papalukas, en el espectacular anuncio de la Euroliga

Después de anuncios en los que los mejores jugadores del continente aforntaban un robo al estilo 'Ocean's Eleven' o hacían gala de sus habilidades mientras se bronceaban en una piscina, la Euroliga ha vuelto a llamar la atención con un original vídeo para promocionar el próximo curso en el prestigioso torneo de clubes de baloncesto.

A partir del reto entre dos exjugadores como Joe Arlauckas y Papaloukas, se forman dos equipos en los que los jugadores muestran sus mejores habilidades... más allá del baloncesto. Algunos bailan, otros tocan instrumentos mientras otros preparan «cocktails»... Y cierra el 'spot' un desafiante Sergio Llull...

It’s Duel time! #TeamArlauckas or #TeamPapaloukas??



Let the show begin 🔥👇 pic.twitter.com/3Cjd2hBVlE