Doncic se lleva un tirón de orejas de su nuevo entrenador

Pese a que los Dallas Mavericks son cuartos de la conferencia oeste (10 victorias en 19 partidos), algo no funciona con fluidez en la franquicia tejana. Esta madrugada, los pupilos de Jason Kidd , que debuta este año como técnico del equipo, perdieron ante los New Orleans Pelicans (91-107), que contaron con una buena actuación del españo l Willy Hernangómez (12 puntos, 14 rebotes). Más allá de la derrota, Luka Doncic no estuvo fino: no anotó ningún triple, con un bagaje de cero de seis intentos, y acumuló hasta siete pérdidas. Además, al esloveno se le vio muy irritado con el devenir arbitral, una condición que le llevó a tomar malas decisiones en ataque y que le hizo llevarse un tirón de orejas de su entrenador.

«Me gustaría que jugáramos cinco contra cinco un poco más. No te van a pitar nada más . Los colegiados tienden a no parar los partidos para cambiar una decisión», explicó Kidd en rueda de prensa tras el encuentro, un claro mensaje hacia Doncic, pese a que el estadounidense rebajó el tono de culpa hacia el base europeo al final de la comparecencia. Dallas sumó su quinta derrota en los últimos siete partidos y los problemas comienzan a asomar desde las entrañas del equipo.

En el resto de la jornada, los Golden State Warriors cortaron de raíz la racha de 18 triunfos consecutivos de los Phoenix Suns (118-96) y continúan con su excelente estado de forma. Los californianos son el equipo con mejor récord de la liga, con solo dos derrotas en 20 duelos, y se posicionan como uno de los grandes favoritos a hacerse con el título esta campaña. En la otra cara de la moneda, Los Angeles Lakers sumaron una nueva derrota contra sus vecinos, Los Angeles Clippers, por 115-119. Lebron James , estrella de los de púrpura y oro, cargó contra sus compañeros asegurando que la defensa de los suyos había sido «una mierda».