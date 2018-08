El despiadado ataque de Trump a LeBron James

LeBron James es desde hace tiempo uno de los azotes de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América. La estrella de la NBA no comulga con la política del polémico multimillonario y máximo mandatario de su país y así lo hace notar cada vez que tiene la ocasión.

Unas críticas que Trump no ha dudado en contestar siempre, bien a través de sus declaraciones, bien utilizando las redes sociales. Así lo ha hecho en el último episodio de esta animadversión mutua.

El presidente de los Estados Unidos empleó Twitter para sacudir con dureza al nuevo jugador de Los Ángeles Lakers después de su aparcición en un programa de televisión.

«LeBron James fue entrevistado por el hombre más tonto de la televisión, Don Lemon. Hizo parecer a LeBron inteligente, lo que no es nada fácil de conseguir», escribió el dirigente estadounidense.

Lebron James was just interviewed by the dumbest man on television, Don Lemon. He made Lebron look smart, which isn’t easy to do. I like Mike!