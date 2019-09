Mundial Baloncesto 2019 El oro deja de ser tabú para el vestuario: «Estamos aquí para ganar» La selección ya no ve inalcanzable el primer puesto, convencida de poder ganar a todos

El rostro de Ricky Rubio aparecía sereno tras el partido en las entrañas del Oriental Sports Center de Shanghái. Se acababa de meter España en las semifinales del Mundial, pero el base destilaba tranquilidad, como s i la clasificación para luchar por las medallas fuera algo cotidiano y en realidad hacía trece años de la última vez. «Para mí es la primera vez, porque yo no estaba en 2006», recordaba. Porque aunque parezca que lleva toda la vida en el equipo, el catalán no debutó con la selección hasta dos años después, en los Juegos de Pekín. Esa ciudad de grato recuerdo para él puede volver a ser talismán. Pero si entonces la plata parecía el techo de España, ahora el base no se marca ningún límite. «Sabemos que igual no somos el equipo más talentoso del torneo, pero sí que tenemos un corazón enorme que nos ha llevado hasta las semifinales del torneo y quién sabe... Comentaba con Claver y Llull que somos la generación que ha ganado Europeos y medallas en los Juegos, pero no en los Mundiales. Por ahora está siendo un torneo especial para nosotros, pero para serlo de verdad se tiene que ganar y esa tiene que ser la meta», explicaba Rubio, ambicioso.

De los que sí estuvieron en 2006, Marc Gasol es de los que guarda mejor recuerdo. Quizá por eso, porque conoce de primera mano lo que costó aquello, el pívot valoraba más este pase conseguido ayer. «Me siento muy afortunado de estar aquí con estos compañeros. Sé que esto no va a ser para siempre y que no podré estar toda mi vida en la selección. Por eso hay que exprimirse hasta el domingo. Sé lo difícil que es estar aquí. Recuerdo el triple de Teodosic –verdugo en 2010– y la eliminación ante Francia en Madrid en 2014 y por eso valoro esto mucho más», reconocía el mediano de los Gasol con la clasificación olímpica casi en el bolsillo. Una plaza que será para España si ganan hoy Australia o Estados Unidos, favoritos en sus partidos de cuartos ante la República Checa y Francia, respectivamente.

Sergio Scariolo, uno de los que más realismo puso al inicio del campeonato, se mostró feliz porque el equipo esté alcanzando su mejor versión camino de las medallas. «Si al principio del torneo me hubieran dicho que íbamos a estar entre los cuatro mejores me hubiera parecido un objetivo altísimo, pero aquí estamos. Me siento muy orgulloso de la solidez que hemos alcanzado como equipo», señaló.

Por último, Pierre Oriola aprovechó para mandar un recado a los que menos confiaban en el grupo. «A toda esa gente que no confiaba en este equipo, que ya desde el primer minuto le daba como perdedor, pues nada, va para vosotros», señaló.