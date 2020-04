Coronavirus Pau Gasol: «Ningún país, bueno algunos un poco mejor que otros, estábamos preparados» «Al final esto es un test a la humanidad que nos está poniendo el mundo y vamos a ver qué nota sacamos»

S. D. Actualizado: 01/04/2020 12:23h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Más allá de la ayuda prestada a través de donaciones y campañas solidarias, Pau Gasol está totalmente implicado en la lucha contra la pandemia de coronavirus que se extiende por todo el mundo. El jugador de baloncesto catalán también está haciendo charlas didácticas a través de sus perfiles en las redes sociales bajo el lema #CuarentenaSaludable en las que intenta concienciar a la gente asistido por expertos en la materia.

«Al final esto es un test a la humanidad que nos está poniendo el mundo y vamos a ver qué nota sacamos», comentó Gasol, que abordó algunos puntos a su juicio básicos para combatir esta amenaza mundial.

«La comunicación y el aprendizaje de unos y de otros va a ser clave para ganar esta batalla con mejores resultados. Vengo de una familia de doctores y una de las cosas más difíciles que he visto es transmitir y comunicar la información de forma que todos la entiendan. Es algo fundamental en este estado en el que cada dato es tan importante que se entienda», explica. «Si somos capaces de comunicar y transmitir esa información en diferentes partes del mundo, lo que funciona y lo que no funciona, al final podemos ayudar muchísimo y aprender de países que ya han pasado por esta fase. Aunque vayamos un poco tarde, lo que no podemos cambiar porque no lo hayamos hecho es lo que podemos cambiar ahora», añadió.

«Es muy importante que ese confinamiento sea casi total, porque hay ciertos servicios que hay que seguir dando a las personas afectadas por esta pandemia. Pero todos los que podamos estar en cuarentena o confinados debemos tomar esa medida y concienciarnos de que debemos hacerlo. Hay que limitar lo más posible tus desplazamientos al supermercado o a la farmacia para poder contener la epidemia», apuntó también.

Para Gasol también es «importante resaltar el papel de los más jóvenes en esta crisis sanitaria». «Leí en un artículo que una de las grandes claves para batir a esta pandemia son los millenials, la generación joven. Son posiblemente los que no muestran ningún síntoma o los muestran ligeros o moderados. Estas personas se pueden encontrar muy bien, no sienten nada pero pueden tenerlo y, lo que es más importante, pueden transmitirlo», argumenta.

Al internacional español le preocupa la evidente falta de medios: «Estos días hemos leído que por la falta de respiradores a veces los médicos tienen que escoger o decidir quién vive o quién muere intentando marcar unos parámetros. Y si estás por encima de los 65 años... Son noticias muy duras, y lo que demuestra es que casi ningún país, bueno algunos un poco mejor que otros, estábamos preparados para asumir una crisis como esta».

«Quizá sea una de las grandes lecciones que sacaremos cuando pase toda esta pandemia, que espero que sea pronto. No estamos preparados para combatir en una guerra como esta pero hay que hacer todo lo posible para ayudar a que esto no empeore. Nos debe servir de lección para crecer y estar mejor preparados en un futuro porque puede ser que vuelva a suceder algo así, y no puede ser que volvamos a estar en las condiciones en las que nos encontramos», señala.

«Todos tenemos una responsabilidad y todos podemos contribuir a esta lucha siguiendo las sugerencias de distanciamiento social, de aislamiento, teniendo el máximo cuidado, con higiene, lavándonos bien las manos y llevando mascarillas cuando salgamos a la calle, aunque no haya muchas pues a veces les faltan hasta a los sanitarios. Haciendo esto poco a poco y con el esfuerzo de cada uno estoy seguro de que ganaremos la batalla a este virus», confió.

En ese sentido Gasol incidió en el deber de los personajes públicos en la concienciación de la población: «Todos tenemos la responsabilidad de hacerlo. Y los que tenemos mayor impacto debemos aprovechar para hacerlo ya sea a través de artículos, publicaciones, campañas, redes sociales... todo lo que podamos hacer será importante. Espero que todo esto sea útil, cada uno tenemos una responsabilidad muy grande para frenar esta pandemia, hagamos todos lo que podamos».

«Por favor cuidaros y tened la paciencia y la disciplina para quedaros en casa. Tomaros esta pandemia de forma muy seria y juntos ganaremos a este virus y saldremos reforzados de esta terrible experiencia. Que nos sirva de lección a todos», se despidió de sus seguidores.