Una bomba para el baloncesto: la ACB se plantea acabar en Canarias Los clubes decidirán el lunes en asamblea la sede y el formato que asegure concluir la competición

Javier Alonso Santa Cruz de Tenerife Actualizado: 14/04/2020 03:54h

La Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB) ha recibido una propuesta formal desde las islas Canarias en la cual el archipiélago se ofrece como sede única para poder afrontar el cierre de la temporada baloncestística. La gran capacidad hotelera que albergan las islas -con todos sus hoteles vacíos después de la medida del turismo cero- y los datos positivos que se recogen a diario en la lucha contra el coronavirus -es la comunidad autónoma con menor índice de casos por habitante- así como la insularidad -que dificulta la propagación del virus- sitúan a Canarias en un probable escenario para decidir el campeón de liga.

Por ello, y con el objetivo de poder concluir la temporada, la ACB ha confirmado a este periódico que, si bien han recibido otras propuestas de otras zonas de la península, se está planteando finalizar la Liga Endesa en las islas. Confirmar que así sea, así como el cómo, dónde y cuándo aún está por decidir, no antes del próximo lunes 20 de abril. Ese día tendrá lugar la asamblea que mantendrá la Liga con los clubes en la que estudiarán la propuesta así como los posibles formatos para poder acabar el curso de la mejor manera posible, desde retomar la competición donde se dejó en marzo, como un playoff de dieciséis equipos -donde quedarían fuera Montakit Fuenlabrada y Movistar Estudiantes sin perder la categoría- para decidir al campeón dentro del «28 x 15».

Una, dos o tres sedes

Una petición parecida recibieron hace una semana la Liga de Fútbol Profesional y la Federación de parte de la patronal hotelera de Tenerife (Ashotel). No obstante, la viabilidad de esta propuesta es más compleja, pues, aunque los partidos fueran a puerta cerrada, son pocos campos los que pueden albergar los encuentros y sufrirían un desgaste del césped que dificultaría el juego. Ante ello, el presidente de la CD Tenerife, Miguel Concepción, dudaba de «si las instalaciones deportivas de las islas estarían capacitadas para acoger ese macro evento», mientras aseguraba que en logística hotelera las islas se encuentran «bien preparadas». Sin embargo, el baloncesto no tendría ese problema. El parqué es una superficie que bien es sabido que aguanta numerosos partidos uno tras otro, como puede ocurrir en campeonatos con sedes únicas como campeonatos de Europa, mundiales o Juegos Olímpicos. De esta manera, si bien desde la propia ACB confirman que no han llegado a este punto del planteamiento -primero deberán decidir si se elige esta medida el próximo día 20- Canarias podría ofrecer tres de sus islas para disputar los partidos restantes.

La idea principal sería dividir a los equipos en dos islas. El Gran Canaria Arena y el Pabellón Santiago Martín, feudos del Herbalife Gran Canaria y del Iberostar Tenerife respectivamente, son las únicas canchas que cumplen con los requisitos ACB pero, al jugarse los partidos a puerta cerrada, podrían entrar en otros pabellones.

Uno de ellos sería el «Quico Cabrera» de Santa Cruz de Tenerife, que fue sede del Mundial Femenino que acogió la isla en 2018 y que permitiría la concentración de la competición en una única isla para evitar traslados interinsulares de los equipos. Por último, podría entrar incluso el pabellón de Santa Cruz de La Palma que dividiría a los clubes en tres islas diferentes para descentralizar a tantos jugadores y cuerpos técnicos.