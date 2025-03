Los secretos de los éxitos del Real Madrid, al descubierto

Juan Carlos Sánchez Lázaro, director de la sección de baloncesto del Real Madrid , ensalzó la figura del entrenador Pablo Laso del que dijo que, hasta la fecha, ya ha marcado una época en el banquillo del club blanco.

« Pablo ya ha marcado una época en el Real Madrid , no hace falta que lo diga yo porque salta a la vista. Que alguien que cumple su décima temporada en el club haya conseguido veinte títulos es para hablar maravillas de él. Quizás no sea el mas indicado para hablar porque tengo cierta sensación de devoción por él . Solo tienes que salir a la calle y preguntar por Laso, por el Real Madrid de baloncesto, y todo el mundo te lo va a decir», indicó.

«Es la piedra angular de este proyecto en el que te sorprendería la cantidad de gente que le echa una mano, los que no se ven . Y si esto no fuera por el presidente no estamos aquí ni en broma», señaló también durante una entrevista en el programa ' Real Madrid Conecta '.

Asimismo tuvo palabras de elogio para los jugadores de la plantilla: «Yo creo que son leyendas. Aquí hay jugadores que llevan diecisiete años como Reyes o catorce como Llull . Rudy y Jaycee llevan diez. Esto sí que es de admirar».

«No creo que haya ningún equipo en Europa, ni por supuesto en la NBA, que mantenga una estructura de tantos jugadores y un entrenador tantos años . Se han sentido a gusto estos años y han dado el máximo por este club igual que el club ha dado el máximo para que estén aquí», añadió.

Todos ellos acaban de conquistar la Supercopa de España y ahora encaran una nueva temporada liguera: « Lo afrontamos como siempre. Hay que competir . Creo que en estos años siempre hemos competido y este no va a ser menos. Hemos ganado la Supercopa y hay que intentar conseguir los tres títulos que nos quedan. Lucharemos al máximo posible por ellos. Si la situación sanitaria nos los permite, estaremos luchando a brazo partido para poder traer mas títulos».

De todos el más ansiado es la Euroliga: «El año pasado se canceló la competición cuando estábamos en una situación muy buena y habíamos iniciado una racha de victorias importantes. Creo que teníamos todos unas sensaciones muy buenas de poder optar a una Final Four y quién sabe si de poder ser campeones».

«Este año es el título por excelencia. A los equipos de la categoría del Real Madrid se les mide por las Copas de Europa . Quizás por eso sea el título que mas ilusión nos hace», agregó Sánchez Lázaro.

En lo que respecta a los fichajes, se sigue apostando por el producto nacional: «La filosofía que tenemos desde hace diez años es la de jugadores españoles, que estén vinculados de una manera importante con el club y que veamos que se van a dejar la piel. Creo que esa identificación de los españoles con el equipo es magnífica. Estamos intentándolo. Siempre hemos seguido esa filosofía y nos ha dado buenos resultados, vamos a seguir insistiendo en ella».

Otro pilar es la cantera: «Creo que nuestro futuro pasa porque estos jugadores vayan creciendo, sintiéndose grandes dentro de lo difícil que debe ser para ellos entrenar con Rudy, Felipe o Lull porque son sus ídolos. Es por lo que tenemos que apostar, de nuestra cantera han salido magníficos jugadores y en los próximos años van a seguir saliendo ».

El objetivo, que en todos cale la filosofía de la entidad: «En el club lo primero que te dicen es que hay que ganar títulos, el gen del Real Madrid es ganar y ganar . No hay otra situación. Es lo primero que te dice Florentino Pérez cuando entras, aquí hay que ganar y no queda otra. Hacemos todo o posible».

Por otro lado destacó las instalaciones de trabajo: «Son la envidia de cualquier equipo en Europa y de muchos de la NBA. Siempre digo que nuestro mejor título no son los veinte conseguidos sino las instalaciones de Valdebebas , que son dignas de admirar. No conozco nadie que haya venido de fuera y no se haya quedado francamente sorprendido».

Además mandó un mensaje a los seguidores, que siguen sin poder acudir a la cancha: «La afición para nosotros es algo increíble, cada partido te llevan en volandas y te anima. En partidos que hemos perdido en casa se han venido arriba, aplaudiendo uno o dos minutos al equipo aunque haya perdido».

«La necesitamos como el comer, todo el mundo necesita al público. Que tengan paciencia porque cuando lleguemos lo haremos con muchas más ganas de disfrutar del Real Madrid. Me gustaría que cuanto antes hubiera algo de público», manifestó.