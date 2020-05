Baloncesto Las cinco razones que cancelaron la Euroliga y amenazan a la Champions League El torneo de baloncesto puso sobre la mesa cinco inconvenientes que son los mismos que ponene en peligro la celebración de la Liga de Campeones

Emilio V. Escudero SEGUIR Actualizado: 27/05/2020 07:38h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cancelada la Euroliga, los ojos del mundo del deporte europeo se vuelven ahora hacia el fútbol y la Liga de Campeones, que sabrá en junio si termina disputándose o no. Las dificultades que llevaron ayer a los responsables del baloncesto continental a no reanudar la competición son las mismas que amenazan al fútbol, cuya potencia económica podría no salvar esta vez esos escollos.

18 equipos de diez países diferentes

La diversidad de territorios y el diferente impacto que ha tenido el coronavirus en cada uno de ellos hacía inviable la igualdad a la hora de la preparación de los equipos. Mientras en España ya están entrenando por grupos, en otros países ni siquiera se encuentran concentrados, pues las ligas nacionales ya se han dado por finalizadas

Restricciones a la movilidad europea

Son ya varios los países que han instalado una cuarentena a los ciudadanos que quieran entrar en ellos y en otros se mantienen cerradas las fronteras. Esas restricciones a la movilidad impedían dar normalidad a la competición y amenazan también la disputa de otros eventos internacionales como la Champions o la Fórmula 1.

Riesgo de lesión por la poca preparación

La reducción de la posible pretemporada, que podría haber quedado en solo tres semanas, aumentaba mucho el riesgo de lesión para los jugadores. Una situación inasumible para la patronal y también para los clubes. En el caso del fútbol eso podría no ser un problema, pues los futbolistas vendrían rodados de las ligas nacionales

No influir en la siguiente temporada

La Euroliga descartó posponer más la decisión de jugar para no poner en peligro la siguiente temporada. Según Bertomeu, haber esperado para jugar en agosto, como quiere la Champions, habría llevado el inicio de la siguiente campaña a noviembre y eso, con la carga actual de partidos, hace imposible terminar antes de los Juegos

No ser injustos deportivamente

La única opción para determinar un campeón era llevar el torneo a una sola ciudad y reducir su formato, algo que no gustaba a los clubes, que lo veían como algo injusto deportivamente hablando. Por eso, se optó por dejar desierta la temporada y confirmar la presencia de los mismos 18 equipos para la próxima edición