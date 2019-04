La canasta desde el asiento de Luka Doncic: «¿Lo tienes?»

Luka Doncic está firmando un estreno inmejorable en la NBA. El jugador esloveno ha aterrizado en Estados Unidos con paso firme y es uno de los estandartes de su equipos, los Dallas Mavericks. Tal es su rendimiento que desde hace más de cincuenta años un novato no lograba un promedio de al menos 20 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias. La última vez que ocurrió fue en la temporada 1960/61, obra de Oscar Robertson.

A esto hay que añadir el impacto mediático que Doncic está acaparando en su primer año en la NBA. Es uno de los nombres propios de la competición, como ya se demostró siendo uno de los favoritos de los aficionados para estar en los All Star, que finalmente no disputó por decisión de los entrenadores.

Por ello, gracias a su talento sobre la cancha y su carisma fuera de ella, se está labrando un cariño y una atención impropia para un «rookie», siendo protagonista de numerosos «virales». El último de ellos ha sido una canasta desde uno de los asientos. Ocurrió durante un descanso y el tiro fue grabado por un aficionado. «¿Lo tienes grabado?», preguntó el jugador esloveno. Como suele ser habitual en alguien que acapara los focos, su gesto quedó inmortalizado.

Luka from the bench 💸



(via alvina23/IG) pic.twitter.com/wr3vlkQuUG