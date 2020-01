Liga Endesa La bronca de Laso a los suyos: «¡Hasta mi vieja podría venir más despacio!»

Pablo Laso volvió a mostrar cómo se las gasta cuando no le gusta lo que ve sobre la cancha. En esta ocasión, el entrenador del Real Madrid estalló contra sus jugadores, quienes iban perdiendo ante el Valencia Basket en el tercer cuarto. El Real Madrid, pese a ganar el primer cuarto (26-19), se dejó igualar en el segundo, que se fue al descanso con un 40-40, un empate que se rompió en favor del Valencia en el tercer cuarto. «Ellos juegan bien, tienen paciencia, no pasa nada. Pero como he jugado una de aquí, como he fallado una de aquí... ¡Y os preocupáos de esto! Jugamos andando, ¡y hasta mi vieja podría venir más despacio!», dijo visiblemente alterado.