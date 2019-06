Baloncesto El Barcelona ultima el fichaje de Mirotic El ala-pívot se convertiría en el jugador mejor pagado de Europa, por delante de Shevd, que percibe 4 millones al año

La bomba del verano puede llegar a la Liga Endesa si se confirman las intenciones del Barcelona, que pretende hacerse con el fichaje de Nikola Mirotic, que no descarta abandonar la NBA. De esta manera, el hispano-montenegrino podría convertirse en la tercera incorporación azulgrana tras los fichajes de Brandon Davies y Cory Higgins. Además, sería un golpe de efecto para la sección culé, que se haría con los servicios de un jugador de la cantera del Real Madrid y sobre el que el club banco ya perdió el derecho de tanteo sobre él desde 2017. Según diferentes informaciones, los agentes del ala-pívot ya están conversando con Albert Soler y Nacho Rodríguez, aunque desde el club azulgrana guardan silencio para no desbaratar una operación que parece estar avanzada. De hecho, estas mismas informaciones aseguran que la estrella de los Bucks se muestra muy optimista y abierto a recalar en el Palau Blaugrana.

Mirotic, que comenzó el año en Nueva Orleans y lo cerró en Milwaukee, será partir de mañana agente libre después de haber cobrado la pasada temporada 12,5 millones de dólares. A partir de entonces, el jugador será libre para firmar un nuevo contrato con los Bucks, con otro equipo de la NBA o abandonar Estados Unidos, como parece que se producirá. El Barcelona habría ofrecido inicialmente unos 70 millones de euros brutos por seis temporadas, pero Mirotic no estaba convencido, ya que desde la NBA le llegó una tentativa por 50 millones de dólares repartidos en tres años, que era una cifra muy similar a la que Utah le presentó y que estuvo muy cerca de aceptar. La nueva oferta del Barcelona es de cuatro temporadas y se convertiría en el jugador mejor pagado de Europa, que en estos momentos es Shevd, que percibe cuatro millones anuales.

Mirotic llegó a la NBA en el verano de 2014 tras formarse en el Real Madrid, aunque su salida quedó empañada por la derrota en la Final Four de Milan. Su actuación no fue nada buena y su relación con Laso quedó muy tocada. Durante los cinco años que Mirotic ha jugado en Estados Unidos, ha militado en tres equipos diferentes. Chicago Bulls, Pelicans y Bucks son las tres camisetas que ha vestido. Esta campaña ha promediado 15,2 puntos y 7,4 rebotes. A partir de los próximos días podría regresar a la ACB defendiendo los colores del Barcelona, que quiere realizar una grana puesta en su intención de acometer la conquista de la Euroliga, competición en la que llevan cinco temporadas sin llegar a una Final Four.