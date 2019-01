Barcelona - CSKA Moscú en directo

Actualizado: 25/01/2019 19:58h

Actualizar

13' 31 - 28 2º Cuarto Adam Hanga [Barça Lassa] encesta el primer tiro libre 13' 2ª Falta personal de Kyle Hines [CSKA Moscú] sobre Adam Hanga cuando lanzaba de dos. 13' Nando de Colo [CSKA Moscú] falla el triple 13' Kevin Pangos [Barça Lassa] comete su segunda falta personal sobre Daniel Hackett

13' 30 - 28 2º Cuarto Bandeja de Kevin Seraphin [Barça Lassa] con asistencia de Kevin Pangos 13' Will Clyburn [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Seraphin. 12' Adam Hanga [Barça Lassa] falla el 2º tiro libre, rebote en defensa de Will Clyburn 12' 28 - 28 2º Cuarto Adam Hanga [Barça Lassa] encesta el primer tiro libre 12' 1ª Falta personal de Semen Antonov [CSKA Moscú] sobre Adam Hanga cuando lanzaba de dos.

12' Will Clyburn [CSKA Moscú] falla el tiro libre adicional, Kevin Seraphin coge el rebote 12' 1ª falta personal de Kevin Pangos [Barça Lassa] sobre Will Clyburn cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. 12' 27 - 28 2º Cuarto Mate de Will Clyburn [CSKA Moscú] con asistencia de Sergio Rodríguez y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Kevin Pangos 12' Adam Hanga [Barça Lassa] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio Rodríguez. 11' Sergio Rodríguez [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote defensivo es para Pierre Oriola.

11' 27 - 26 2º Cuarto Canasta de Kevin Seraphin [Barça Lassa] con asistencia de Kevin Pangos 11' El balón sale fuera tras un mal pase de Sergio Rodríguez [CSKA Moscú] 11' Kyle Kuric [Barça Lassa] falla la canasta. El rebote defensivo es para Sergio Rodríguez. 11' 25 - 26 2º Cuarto Kyle Hines [CSKA Moscú] encesta el tiro libre adicional 11' 1ª falta personal de Kevin Seraphin [Barça Lassa] sobre Kyle Hines cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional.

11' 25 - 25 2º Cuarto Canasta de Kyle Hines [CSKA Moscú] con asistencia de Nando de Colo y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Kevin Seraphin 10' 25 - 23 2º Cuarto Triple de Kyle Kuric [Barça Lassa] con asistencia de Kevin Pangos 10' 22 - 23 2º Cuarto Triple de Nando de Colo [CSKA Moscú] con asistencia de Sergio Rodríguez 10' 22 - 20 2º Cuarto Kevin Seraphin [Barça Lassa] encesta el segundo tiro libre 10' 21 - 20 2º Cuarto Kevin Seraphin [Barça Lassa] encesta el primer tiro libre

10' 2ª Falta personal de Alec Peters [CSKA Moscú] sobre Kevin Seraphin cuando lanzaba de dos. 10' Inicio del segundo cuarto 10' Fin del primer cuarto 10' Kyle Hines [CSKA Moscú] falla la canasta. El rebote defensivo es para Adam Hanga. 9' Primera falta personal de Adam Hanga [Barça Lassa] sobre Nando de Colo

9' 2ª Falta personal en ataque de Chris Singleton [Barça Lassa] sobre Alec Peters 9' Alec Peters [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote defensivo es para Kevin Seraphin. 9' 20 - 20 1º Cuarto Kevin Pangos [Barça Lassa] encesta el segundo tiro libre 9' Kevin Pangos [Barça Lassa] falla el 1º tiro libre 9' 1ª Falta personal de Kyle Hines [CSKA Moscú] sobre Kevin Pangos cuando lanzaba de dos.

8' Kyle Hines [CSKA Moscú] falla la canasta. El rebote defensivo es para Víctor Claver. 8' 19 - 20 1º Cuarto Canasta de Kevin Seraphin [Barça Lassa] 8' 17 - 20 1º Cuarto Canasta de Nikita Kurbanov [CSKA Moscú] 8' Sergio Rodríguez [CSKA Moscú] falla la bandeja. El rebote ofensivo es para Nikita Kurbanov 8' Kevin Pangos [Barça Lassa] falla el triple. El rebote defensivo es para Will Clyburn.

7' 17 - 18 1º Cuarto Othello Hunter [CSKA Moscú] encesta el segundo tiro libre 7' 17 - 17 1º Cuarto Othello Hunter [CSKA Moscú] encesta el primer tiro libre 7' 1ª Falta personal de Ante Tomic [Barça Lassa] sobre Othello Hunter cuando lanzaba de dos. 7' Will Clyburn [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote ofensivo es para Alec Peters 7' 17 - 16 1º Cuarto Bomba de Kyle Kuric [Barça Lassa]

6' El balón sale fuera tras un mal pase de Will Clyburn [CSKA Moscú] 6' 15 - 16 1º Cuarto Canasta de Chris Singleton [Barça Lassa] con asistencia de Ante Tomic 6' Pau Ribas [Barça Lassa] falla el triple. El rebote ofensivo es para Thomas Heurtel 6' Primera falta personal de Sergio Rodríguez [CSKA Moscú] sobre Thomas Heurtel 6' 13 - 16 1º Cuarto Triple de Alec Peters [CSKA Moscú] con asistencia de Sergio Rodríguez

5' 13 - 13 1º Cuarto Canasta de Thomas Heurtel [Barça Lassa] 5' Daniel Hackett [CSKA Moscú] comete su segunda falta personal sobre Chris Singleton 5' Tiempo muerto 5' El balón sale fuera tras un mal pase de Alec Peters [CSKA Moscú] 4' 11 - 13 1º Cuarto Triple de Pau Ribas [Barça Lassa] con asistencia de Thomas Heurtel

4' Primera falta personal de Alec Peters [CSKA Moscú] sobre Chris Singleton 4' Rebote en ataque de Chris Singleton [Barça Lassa] tras el fallo de Thomas Heurtel en su segundo tiro libre 4' 8 - 13 1º Cuarto Thomas Heurtel [Barça Lassa] encesta el primer tiro libre 4' 1ª Falta personal de Daniel Hackett [CSKA Moscú] sobre Thomas Heurtel cuando lanzaba de dos. 4' Othello Hunter [CSKA Moscú] manda el balón fuera tras una lucha por el rebote

4' Chris Singleton [Barça Lassa] falla la canasta 4' 7 - 13 1º Cuarto Canasta de Alec Peters [CSKA Moscú] 4' Nikita Kurbanov [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote ofensivo es para Alec Peters 4' 7 - 11 1º Cuarto Mate de Víctor Claver [Barça Lassa] con asistencia de Thomas Heurtel 3' 5 - 11 1º Cuarto Nikita Kurbanov [CSKA Moscú] encesta el tiro libre adicional

3' 1ª falta personal de Chris Singleton [Barça Lassa] sobre Nikita Kurbanov cuando lanzaba. Vale la canasta y tiro libre adicional. 3' 5 - 10 1º Cuarto Bandeja de Nikita Kurbanov [CSKA Moscú] tras un contraataque, con asistencia de Alec Peters y tiro libre adicional por la %number%ª falta de Chris Singleton 3' Alec Peters [CSKA Moscú] corta el pase a Thomas Heurtel 3' 5 - 8 1º Cuarto Mate de Othello Hunter [CSKA Moscú] con asistencia de Nando de Colo 3' El balón sale fuera tras un mal pase de Thomas Heurtel [Barça Lassa]

3' 5 - 6 1º Cuarto Triple de Nikita Kurbanov [CSKA Moscú] 2' 5 - 3 1º Cuarto Mate de Ante Tomic [Barça Lassa] con asistencia de Chris Singleton 2' Alec Peters [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote defensivo es para Pau Ribas. 2' Chris Singleton [Barça Lassa] falla la canasta. El rebote defensivo es para Othello Hunter. 2' Víctor Claver [Barça Lassa] falla el triple. El rebote ofensivo es para Ante Tomic

1' Nando de Colo [CSKA Moscú] falla el triple 1' Nikita Kurbanov [CSKA Moscú] falla el triple. El rebote ofensivo es para Othello Hunter 1' Ante Tomic [Barça Lassa] falla la canasta. El rebote defensivo es para Nikita Kurbanov. 1' El balón sale fuera tras un mal pase de Daniel Hackett [CSKA Moscú] 0' 3 - 3 1º Cuarto Triple de Chris Singleton [Barça Lassa]

0' 0 - 3 1º Cuarto Triple de Alec Peters [CSKA Moscú] con asistencia de Daniel Hackett 0' Inicio del partido