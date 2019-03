Baloncesto - Euroliga El Barcelona busca hoy el asalto al top-4 Los azulgranas disputan un partido clave ante el Anadolu Efes, rival directo por meterse entre los cuatro primeros

Inmerso en un buen momento de forma, tras ganar la Copa del Rey, liderar la Liga Endesa a pesar de su derrota en la pista del UCAM Murcia, y dar un golpe de autoridad en la Euroliga venciendo al Real Madrid la pasada semana, el Barcelona busca prorrogar su momento dulce en su visita al Sinan Erdem Dome, donde se jugará la cuarta plaza con el Anadolu Efes (18:30 horas, Movistar Deportes 2). Ambos equipos llegan a este tramo final de la fase regular empatados a 15 victorias aunque el equipo turco tendrá a favor el factor cancha, y más teniendo en cuenta el infierno en el que se suele convertir el estadio de Estambul en este tipo de encuentros. Más allá de la victoria, el Barcelona tratará de lograr, como mal menos, el average por si al final de esta fase (quedarán cinco partidos) estuvieran igualados en la clasificación. En este sentido, los catalanes lo tienen a favor, ya que en el Palau lograron un margen de 15 puntos (80-65).

La importancia de quedar cuartos en esta fase regular es más importante de lo que parece, ya que otorgaría el factor cancha en el primer cruce de los playoff y facilitaría el acceso a la Final Four. También hay que tener en cuenta el calendario de ambos equipos, que en este caso beneficia ligeramente a los azulgrana. Los de Svetislav Pesic visitarán al Fenerbahçe (15 de marzo), recibirán al Herbalife Gran Canaria (19 de marzo), viajarán a la pista del Bayern Munich (21 de marzo), actuarán de local ante el Buducnost (28 de marzo) y acabarán también en el Palau contra el Khimki (5 de abril). Tres de esos cinco partidos son en casa y frente a equipos que muy posiblemente ya no tendrán opciones de entrar en los playoff. En cambio, el Efes deberá pelear ante equipos que están peleando por meterse en el Playoff (Maccabi, Baskonia y Armani Milan) y jugar ante el todopoderoso CSKA de Moscú.

Pesic trata de quitar presión a sus jugadores, aunque es consciente de la importancia de ganar al Efes. Se mantiene fiel a su filosofía de ir paso a paso y asegura que «todos los partidos son importantes». El técnico es rotundo: «Nos quedan seis partidos, tres en casa y tres fuera y queremos clasificarnos para el playoff. No pensamos en el futuro, sino sólo como podemos ganar al Efes». El serbio considera que esta tarde «necesitaremos un nivel alto, hemos de tratar de controlar el ritmo del partido. Se trata de un equipo que ha tenido una gran continuidad a lo largo de la temporada, con experiencia y calidad». «Todo dependerá de la intensidad en defensa, porque el Efes tiene mucho talento en ataque», añade. Y le resta trascendencia a la ventaja de quedar en cuarta posición: «Todo el mundo prefiere jugar en casa, pero a este nivel, los equipos que luchar por el título tienen calidad para ganar en cualquier parte. Es mejor siempre jugar en casa pero no te garantiza nada. Para nosotros es mejor porque nuestros aficionados tienen ilusión y están preparados para ayudar al equipo. Ganando al Efes nada está hecho, hay más partidos. El partido ante el Efes es importante para conseguirlo, pero hay otros partidos. Si ganamos, no tenemos la ventaja de pista garantizada y si perdemos, tampoco está decidido».