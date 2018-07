Baloncesto El Barça desmiente que vaya a dejar sin ficha a Navarro El club azulgrana no valora presionar al jugador para forzar su retirada y dejará la decisión en sus manos

No ha sentado bien la noticia de TV3 en la que el ente catalán aseguraba que el Barcelona dejaría esta temporada sin ficha a Juan Carlos Navarro. Y mucho menos el revuelo que la información ha causado por la trascendencia del capitán en la historia reciente del club catalán. Por este motivo el Barça ha desmentido esta información y ha asegurado que si Navarro decide retirarse tendrá un homenaje y se incorporará a los despachos, tal y como recoge el contrato que firmaron el año pasado. Pero también confirma que si Navarro decide continuar formará parte de la plantilla y en ningún momento se le dejará sin dorsal ni apartado del equipo. En estos momentos las dos partes están negociando cuál es la mejor opción para todos.

Hay que recordar que hace poco más de un mes, Navarro pospuso su decisión de retirarse tras caer eliminados por Baskonia en las semifinales de la Liga Endesa, pero conversaciones posteriores con la cúpula azulgrana la han llevado a meditar más fríamente su situación. «Me gustaría seguir el próximo año porque no me gusta irme así», explicó el pasado 11 de junio tras perder en el Palau. «El proyecto de futuro puede ser muy bonito y me gustaría formar parte de él», añadió negando una retirada tras una aciaga temporada. Tras 20 años en la sección, Navarro se sentía con el derecho de elegir el momento de su retirada. No obstante su discurso varió considerablemente poco después durante un campus en Andorra. «Pase lo que pase seguiré en el Barcelona. El año pasado firmé un contrato muy largo con esa intención. Me encuentro bien físicamente y con ganas de seguir compitiendo. Juegue o no, seguiré en el club de la manera que sea más útil y seguro que estaré junto al primer equipo», apuntó.

El Barcelona y Navarro deben ahora encontrar un acuerdo definitivo sobre el nuevo rol que debería ocupar el capitán. El Barça considera que su experiencia y conocimiento del club es fundamental para la sección. al mismo tiempo, Svetislav Pesic ha dejado la decisión en manos del escolta. El técnico es consciente que su aportación será cada vez más residual pero también de la fuerza e importancia que puede tener dentro del vestuario. El serbio no ha querido entrometerse en la decisión. Además, desde todas las partes se considera a Navarro como uno de los últimos ídolos que quedan en el club tras la marcha de Iniesta. Y no quieren que nadie ni nada empañe esta sensación.