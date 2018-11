Baloncesto - Euroliga El Barça aparca al Madrid para centrarse en el Milan Los azulgranas reciben a los italianos tras perder el pasado miércoles en la pista de Panathinaikos

Vuelve la Euroliga dos días después del último partido, en esta ocasión será ante el Armani Exchange Milan (Palau Blaugrana, 21:00 horas) esta noche en un duelo en el que los Svetislav Pesic tratarán de recuperar la buena trayectoria que estaban mostrando en la Euroliga, con cinco victorias consecutivas, y que se truncó el pasado miércoles en la pista del Panathinaikos (76-70). «Ahora no analizamos mucho los partidos que ganamos o perdemos. Hemos jugado mucho partidos fuera de casa en las dos competiciones, pero pienso que el equipo está muy motivado y concentrado. Tiene ganas y, por esta razón, no tenemos un mal balance hasta el momento», ha explicado el técnico serbio, que no es ajeno al rudo que está generando la visita del Real Madrid el próximo domingo en choque correspondiente a la Liga Endesa. «Mis jugadores han dormido desde que llegamos de Atenas, les he visto poco pero nadie piensa en el Madrid. Están motivados y concentrados para jugar e intentar ganar contra el Milan», quiso dejar claro Pesic,

El Barcelona buscará recuperar la concentreaci´ en momentos clave del partido, algo que no pudo lograr en el OAKA y que acabó pasando factura con la derrota en Grecia, que deja el balance europeo en cinco victorias y tres derrotas. «Intentamos cambiar el ritmo de juego, pero en los dos primeros cuartos anotamos 25 puntos y eso no es suficiente para jugar bien. En la segunda parte hicimos 20 puntos más, pero en momentos decisivos no tuvimos una buena defensa. No supimos controlar el rebote ofensivo de Panathinaikos», justificó Pesic entonces. No obstante, ahora espera un encuentro completamente diferente, entre otras cosas porque juegan en casa: «Es otro equipo, otro juego. Panathinaikos es más organizado, más táctico, con mucha influencia del entrenador. En el Milán, la influencia del entrenador es importante, pero de otra manera».

El Barcelona espera hacer bueno el factor Palau, donde han ganado con solvencia los dos partidos que han disputado en esta Euroliga, ante el Bayern (83-73) y el Maccabi (74-58). No obstante, no será un encuentro fácil, ya que el Milan ha mejorado mucho con respecto a sus últimas temporadas. Si fue último hace dos años y penúltimo el pasado, con un balance de 18 triunfos y 42 derrotas, ahora parece haber cambiado completamente y es quinto con seis victorias y dos derrotas. Los Simone Pianigiani se muestran especialmente fuertes fuera de casa,ya que han ganado sus cuatro partidos lejos del Mediolanum Forum. En esta trayectoria están siendo claves Mike James y Vladimir Micov. Precisamente, Pesic considera vital poderles frenar. «Juegan muy agresivos en ataque, con transiciones excelentes y con jugadas muy cortas. Tienen a uno de los mejores jugadores de Europa, como Micov, al que se suma James. Deberemos evitar que el balón pase por sus manos lo menos posible. Vamos a ver si mañana con nuestra defensa podemos eliminar la participación de estos jugadores», apuntó el técnico serbio, que confirmó que el alero Adam Hanga estará a su disposición después de que en atenas se quedara sin jugar por unas molestias en la espalda.