Baloncesto - Euroliga El Barça se aferra al sueño de lograr la cuarta plaza Los azulgranas juegan hoy ante el Bayern (20:00 horas) con la esperanza de que el Buducnost gane al Efes para empatarles en la tabla

«Nada es imposible». Este es el slogan al que se aferra el Barcelona para aspirar a lograr una cuarta plaza que le conceda la ventaja del factor campo en los playoff ante el Anadolu Efes. Clasificados matemáticamente gracia sa los resultados logrados esta misma semana, los de Pesic sueñan con superar a los turcos aunque la tarea es prácticamente imposible. Para empezar, de los tres partidos que quedan para acabar la fase regular, los culés deben ganar dos partidos mas que el Anadolu, ya que los otomanos tienen a favor el basket average y un empate a puntos les favorecería. Por este motivo, afrontan el choque ante el Bayern con la obligación de vencer en Múnich y esperar un tropiezo del Efes en casa del Buducnost. El equipo catalán no podrá contar con Adam Hanga, ausencia de última hora por un luctuoso suceso. El abuelo del jugador falleció y éste ha recibido el permiso del club para ausentarse.

El Barcelona, de tomas maneras, afrontará el partido con tranquilidad porque está virtualmente clasificado, ya que tiene el basket average con Baskonia, Olympiacos y Panathinaikos a favor. No obstante, deberá ganar al Bayern para asegurar la quinta plaza y evitar en los playoff el cruce con los tres grandes favoritos: Fenerbahçe, CSK Moscú y Real Madrid. Hay que tener en cuenta también que el Bayern empezó muy bien la competición acabando la primera vuelta en una sexta plaza que nadie esperaba. Es la segunda vez que el conjunto alemán participa en la Euroliga y la primera en este formato de una única liguilla. No obstante, los alemanes no llegan en buena racha a este encuentro, ya que solo ha ganado dos partidos de los últimos seis. Incluso ha perdido encuentros contra rivales directos como Maccabi de Tel Aviv o Baskonia. El Bayern llega con dos victorias de diferencia respecto al octavo, por eso el de esta noche es un partido en el que apurara sus opciones. Si pierde, quedará matemáticamente fuera y si gana deberá esperar a los demás resultados.

Curiosamente, la situación de los teutones es similar a la de los azulgranas. Es muy complicado que el Bayern se clasifique para los playoff, tanto como que el Barça acabe cuarto. será un partido crucial para que se clarifiquen los objetivos de los dos clubes. «Debemos estar al mismo nivel que contra Gran Canaria. Hemos entrenado muy bien el partido. Sabemos que jugaremos contra un equipo que ha tenido una pequeña reacción. Si están al cien por cien son capaces de ganarle a cualquier equipo. Necesitan tiempo, son un equipo que tiene poca experiencia en Europa, pero ya demostraron que pueden ganarle a todos. Lo hicieron contra el Fenerbahçe», explicó Svetislav Pesic. El técnico tiene claro que «tenemos que jugar un buen partido para controlar nuestro juego. Tenemos problemas con Seraphin, pero esto forma parte de una temporada. Intentaremos llegar lo mejor posible para el final de la temporada», apuntó. Y añadió: «Viví muchos años en Alemania, para mí Múnich es una ciudad especial. En esta ciudad se vive mucho el fútbol pero en los últimos años están haciendo crecer mucho a la sección de baloncesto».

También Víctor Claver ha explicado la necesidad de ganar al Bayern para poder optar a la cuarta plaza. «Estas semanas en las que hay tantos partidos seguidos se nos hacen duras. Hay que estar concentrados. Es el último partido fuera de casa de la fase regular en Euroliga e intentaremos acabar con una victoria fuera y asegurar el playoff», apuntó el jugador azulgrana, que radiografió al Bayern: «Es un equipo muy agresivo. Se están jugando entrar en el playoff y el partido de mañana es una de sus últimas cartas. Van a estar muy motivados, además en casa. Sabemos que si jugamos un partido como contra Herbalife, tendremos muchas posibilidades de ganar. Deberemos trabajar mucho en defensa para poder ganarles».